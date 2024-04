A- A+

Futebol Mazola Júnior próximo de acerto com o Náutico Técnico, com passagem pelo Sport, chegará com a primeira missão de tentar reverter desvantagem na final do Pernambucano

O Náutico deve apostar em um ex-técnico do Sport para tentar superar o rival e levantar a taça do Campeonato Pernambucano, sábado (6), na Arena de Pernambuco. O clube está próximo de anunciar a contratação de Mazola Júnior, de 59 anos. Além do Estadual, o Timbu terá pela frente o compromisso diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Futuramente, a missão será na Série C do Campeonato Brasileiro, com a briga pelo acesso.

A informação do interesse do Náutico em Mazola Júnior foi dada inicialmente pelo portal NE45 minutos e confirmada pela Folha de Pernambuco em rápido contato por telefone com o profissional. O treinador está em Campinas e, caso seja confirmado no comando, terá menos de uma semana para preparar o clube antes do Clássico dos Clássicos - o Sport venceu o duelo de ida, nos Aflitos, por 2x0, ocasionando a saída do então técnico alvirrubro, Allan Aal. O Timbu precisa ganhar pelo mesma diferença de gols para levar a decisão para as penalidades ou acima para conquistar o Estadual no tempo normal.

Mazola tem no currículo um título alagoano pelo CRB, em 2016. Antes, já havia conquistado um acesso pelo Sport, em 2011, colocando o clube na elite nacional. Dez anos depois, ganhou a Série C pelo Ituano.

O profissional também coleciona passagens por clubes como Ipatinga, Paysandu, Bragantino, Cuiabá, Botafogo-SP, Vila Nova, Criciúma, Ponte Preta, Londrina, Remo, Vitória, Novorizontino e Portuguesa, última equipe que treinou.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol do Náutico, Léo Franco, destacou o perfil de treinador que o clube procura - com características que se assemelham a de Mazola. “A gente busca alguém que conheça a Série C, que já tenha tido experiência de mercado, que nos ajude eventualmente nas carências que quem chegar venha a se identificar. Já temos um filtro, conversamos bem e fizemos contatos. A chegada desse profissional precisa ser o mais rápido possível, mas nem sempre vem na velocidade que a gente gostaria", afirmou.

"É o nosso desejo que o profissional esteja à frente da equipe no sábado. Então, estamos conversando para que isso se resolva o mais rápido possível. A rescisão do Allan (Aal) não significa que o campeonato está terminado. Temos uma semana de trabalho que começa a ser feito hoje com a equipe da casa. Esperamos, finalizando o treinador, que ele esteja junto conosco em busca de mais um objetivo”, completou.

