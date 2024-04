A- A+

NÁUTICO Mazola lamenta erros de transição, mas comemora resultado do jogo: "Vitória importantíssima" Náutico venceu o ABC, fora de casa, por um placar de 3 a 0; gols do Timbu foram marcados por Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Thiago Lopes

Apesar do triunfo do Náutico por 3 a 0 no Frasqueirão, contra o ABC, o técnico Mazola Júnior se mostrou insatisfeito com os erros de transição, mas exaltou o bom desempenho na marcação realizada pela equipe pernambucana. Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Thiago Lopes foram os autores dos gols que quebraram o jejum do Timbu, que acumulava oito jogos sem vencer.

"Vitória importantíssima, independente da gente não ter feito um grande jogo na minha opinião. Erramos muitos passes de transição. Independente da gente ter feito um jogo não tão bom tecnicamente, os encaixes foram perfeitos na marcação. Nós sabíamos que o ABC é um time ofensivo e, jogando em casa, precisando quebrar essa sequência negativa deles, iam vir e com certeza iríamos cuidar lá atrás", iniciou.

O treinador Alvirrubro também declarou que o resultado conquistado fora de casa foi importante para "quebrar" a negatividade pela sequência de jogos sem vencer. "O resultado é importantíssimo pro Náutico, muito mais se jogar bem ou não, quebramos toda aquela negatividade que estava devido a tantos jogos sem ganhar. Quebramos a negatividade com o torcedor", afirmou Mazola, que colocou a vitória como o ponto principal da partida para recuperar os pontos perdidos na primeira rodada, quando o Timbu empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, nos Aflitos.

"A vitória foi o mais importante de tudo. Os jogadores compraram a ideia. Eu falei pra eles antes do jogo: 'Eu to vendo que vocês compraram a ideia, eu também comprei. Mas, se a gente não ganhar, não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma história de oito jogos sem ganhar, que perdemos os dois pontos em casa.' A vitória foi importantíssima nesse sentido. Recuperamos com margem os dois pontos que foram perdidos em casa e vamos pro (jogo contra o) Ypiranga fazer de tudo para que a gente não perca pontos em casa.”

Com boa presença dos torcedores do Timbu na Frasqueira, em Natal, o técnico também agradeceu o apoio da torcida e colocou os Alvirrubros como peças essenciais para alcançar o objetivo do Náutico na temporada: o acesso à Série B.

"O torcedor veio aqui em Natal e nos apoiou, isso é muito importante. O que vai decidir o nosso acesso na Série C, é se nós conseguirmos demonstrar ao torcedor que nós queremos. O torcedor vai abraçar esse time, com certeza. Vai ser a grande chave do acesso do Náutico." finalizou Mazola.

