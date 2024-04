Mazola lamenta erros na transição, mas elogia entrega do time: "Náutico ganhou um ponto"

A- A+

No lugar de um discurso de “perda de dois pontos”, o técnico Mazola Júnior adotou postura oposta e frisou que o Náutico “ganhou um ponto” mesmo empatando em casa na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu saiu atrás do placar, nos Aflitos, mas se recuperou e conseguiu, com gol de Paulo Sérgio, evitar a derrota neste domingo (21) para o São Bernardo, fechando o placar em 1x1.





“A gente gosta de falar antes, falar depois é fácil. O que falei em relação ao São Bernardo? Time muito organizado, em um estágio de treinamento, ritmo e mecanismos mais adiantados que a gente. O Náutico ganhou um ponto hoje”, iniciou.

“Estou satisfeito com a entrega do time e a postura após ter tomado o gol. Tivemos três transições que poderíamos ter saído na frente. Com um pouco mais de trabalho, ela não vai começar e terminar do mesmo lado do campo. Faltou isso para aproveitar melhor as oportunidades que o São Bernardo dava sem a bola. Era importante ganhar hoje, mas as indicações são positivas em relação ao que vinha acontecendo”, completou.



Mazola também declarou que prevê uma evolução do Náutico quando o time se qualificar com a chegada de mais reforços. Dois nomes que devem ser oficializados em breve pelo Timbu são os do zagueiro Marco Antônio e do atacante Bruno Mezenga.



“Devemos lembrar a todos que estamos completando nossa primeira semana da pré-temporada na Série C. Eles vêm de uma campanha espetacular no Paulista, com praticamente um mês treinando e fazendo jogos contra times da Série B. Devemos ter humildade e reconhecer que ganhamos um ponto aqui. Continuando assim, com as chegadas dos reforços para qualificar o grupo, com certeza nossa resposta será melhor a partir da terceira semana de trabalho”, apontou.

