Mazola minimiza tempo sem jogar do Náutico e almeja ganhar "pontos positivos" fora de casa

Após duas semanas sem jogar, o Náutico volta a campo este domingo (12), às 16h30, para encarar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo, em jogo válido pela 4ª rodada da Série C. Apesar do último jogo do Timbu ter sido no dia 27 de abril contra o ABC, o técnico alvirrubro Mazola Jr. minimizou o período sem jogos da equipe e acredita que houve uma evolução de trabalho.

"Existe a evolução do trabalho, os jogadores começam já a decifrar muito mais fácil as informações do que quando a gente chegou. É sempre assim, tudo dentro da normalidade. A gente, como já foi divulgado, procurou, mesmo não tendo jogo no sábado (4), criar uma situação parecida com o jogo. Então foi uma semana normal, como as outras foram também, e a gente aproveitou. Foi importante, foi muito bom, estou muito satisfeito com o que eu estou vendo e, principalmente, com a evolução do grupo", confessou.

Mazola também pregou respeito ao adversário de domingo e elogiou o treinador adversário Vinícius Bergantin, ex-Retrô. Apesar disso, o técnico alvirrubro acredita que pode conseguir um bom resultado fora de casa.

"É um time conhecido, conheço bem a comissão técnica, inclusive, o auxiliar do Bergantin foi meu auxiliar no Ituano. Conheço o Bergantin do grande trabalho que ele fez no Ituano e a gente já estudou a Ferroviária. É um time que tá com cinco pontos em três jogos, dois fora de casa, inclusive. Então todo respeito, mas há confiança que a gente tem condições de, em Araraquara, no domingo, ir buscar um grande resultado lá"

O jogo contra a Ferroviária, aliás, é o primeiro da sequência de dois jogos fora de casa do Náutico. O próximo compromisso depois do time paulista é o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Contudo, Mazola enxerga a oportunidade como um bom cenário para ganhar "pontos positivos" e ajudar o Timbu a bater a meta estabelecida pelo treinador.

"Nós estamos trabalhando em cima de 30 pontos para classificar. Coincidência ou não, nós temos 10 jogos em casa. Então nós usamos aquela tabela de pontos perdidos e pontos ganhos. Nesse momento, nós temos um ponto positivo. Enquanto se manter na regra estável zerada, isso é muito bom e a tendência da gente conseguir os 30 pontos será muito grande", apontou.

"Em compensação, quanto mais pontos positivos nós alcançarmos nos jogos fora de casa, é uma gordura que vai ser adquirida para um eventual empate ou eventual tropeço dentro de casa. Até o momento, com os dois jogos apenas que nós fizemos na competição, temos um ponto positivo. Aproveitar esses dois jogos fora que nós teremos, o primeiro já agora contra a ferroviária, no domingo, para ganhar um pouco mais de pontos positivos numa conquista de pontos fora de casa", completou.



