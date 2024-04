A- A+

Futebol Mazola projeta evolução física e tática do Náutico diante do ABC Timbu visita o Elefante neste sábado (27), às 17h, no Frasqueirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Na entrevista coletiva passada, após o empate do Náutico por 1x1 com o São Bernardo, nos Aflitos, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico alvirrubro, Mazola Júnior, já havia declarado que o Timbu estava em fase de adaptação ao modelo de jogo adotado por ele. Passada uma semana, o treinador já prevê um crescimento no desempenho da equipe para o confronto deste sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada.

“Esperamos uma evolução na parte física e tática. Será o primeiro clássico nordestino na Série C. Mesmo sendo fora, tenho certeza que o torcedor do Náutico virá aqui e vamos jogar para buscar nossa primeira vitória na competição”, afirmou.

Para quebrar tabu

O Náutico não vence o ABC como visitante desde 2017, quando bateu os potiguares por 1x0, pela Série B. De lá para cá, em jogos disputados em Natal, o Timbu teve três derrotas, sendo duas por 2x0, pelas Séries C de 2018 e 2019, e 3x1, nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023.

O elenco do ABC conta com nomes conhecidos do torcedor pernambucano. Alguns com passagem pelo Sport, como o goleiro Carlos Eduardo e o atacante Rhuan. Outros que já vestiram a camisa alvirrubra, casos do zagueiro Richardson, do lateral-esquerdo Manoel e do meia Gabriel Santiago, além de Wallyson, ex-Santa Cruz.

