Náutico Mazola rebate situação de pressão no comando do Náutico: "Isso é uma grande barbaridade" O treinador terá o primeiro contato com a torcida alvirrubra neste sábado (25), às 17h, nos Aflitos

Com pouco mais de um mês no comando do Náutico e apenas seis jogos no histórico, a torcida alvirrubra já vem demonstrando certa insatisfação no trabalho de Mazola Júnior. De acordo com o treinador, que participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira (24) antes do último treino para enfrentar o Remo, cogitar qualquer tipo de pressão em seu trabalho é "uma grande barbaridade".

A tensão com a equipe alvirrubra se intensificou após as duas derrotas consecutivas para Ferroviária-SP e Volta Redonda, pela Série C, somado ao desempenho ruim nesses dois jogos.

"Isso é uma grande barbaridade [estar pressionado] que é normal se fazer com os treinadores, principalmente os brasileiros, no Brasil. Isso é uma barbárie já começar com esse tipo de história num trabalho que está começando. Dos seis jogos que eu fiz no Náutico, cinco foram fora de casa. Isso tem um fator importantíssimo. Quando começa a Série C, em que eu peço tempo para deixar a equipe do meu jeito, a equipe é outra. Chegaram jogadores novos", iniciou o treinador alvirrubro.

"Os últimos dois jogos foram ruins e a equipe não jogou bem? Eu concordo plenamente e fui o primeiro a assumir. Só que temos que ter uma ponderação de que o time está se reformulando durante a competição e é normal que aconteçam essas oscilações. O que queremos agora é voltar ao caminho das vitórias que vai confirmar a nova forma de jogar do time do Náutico, que é totalmente diferente daquela que vinha sendo jogada no início do ano aqui", completou Mazola.

O técnico também foi questionado sobre sua avaliação do elenco atual do Náutico. Ele se diz satisfeito com os jogadores disponíveis e destacou duas posições para chegada de reforços.

"No nosso planejamento, nós precisamos trazer mais um goleiro e um atacante de lado, de preferência canhoto. Nós não temos nenhum canhoto. Isso já foi falado desde que cheguei, só que está muito difícil. E contratar por contratar, nós não vamos. Os jogadores contratados foram com meu aval com o perfil que nós traçamos e estamos satisfeitos. Os atletas que chegaram não estão com o famoso ritmo de jogo. Temos que ter um pouco de inteligência para fazer qualquer tipo de análise nesse momento, mas que o time está dando sinais que fomos bem assertivos", disse.

O Náutico encara o Remo neste sábado (25), às 17h, no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 6ª rodada da Série C.

