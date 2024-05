A- A+

Série C Mazola reconhece partida ruim do Náutico e evita usar desfalques como "muleta" para atuação negativa O Timbu conheceu sua primeira derrota na Série C neste domingo (12), contra a Ferroviária-SP

Além de ter sofrido a primeira derrota na Série C para a Ferroviária-SP por 2 a 1, neste domingo (12), o Náutico teve um desempenho ruim fora de casa. Essa foi a visão do técnico Mazola Júnior, que admitiu certa frustração após o empate na reta final, mas reconheceu a superioridade do adversário.

"Se a gente for analisar tudo o que aconteceu no final do jogo fica um pouco frustrante, mas se analisarmos o jogo todo, o resultado é justo para a Ferroviária-SP. Foram melhores que o Náutico e mereceram a vitória. Não fizemos um bom jogo. Mesmo tendo um gosto amargo no final, a gente tem que analisar que realmente perdemos um jogo de forma merecida", analisou o treinador alvirrubro.

O elenco alvirrubro viajou até Araraquara para o duelo deste domingo (12) sem cinco titulares, todos desfalques por lesão. O goleiro Vágner, os zagueiros Joécio e Rafael Vaz e os atacantes Cléo Silva e Paulo Sérgio. Mazola não aceitou usar essas ausências como desculpa para o desempenho abaixo da equipe.

"Não pode ficar com muleta para o nosso insucesso. Infelizmente perdemos cinco jogadores, mas já tínhamos alertado nosso grupo antes do jogo que nessas situações precisa atuar como um verdadeiro grupo. Não vamos usar qualquer tipo de muleta que faltaram cinco jogadores, que o pessoal que entrou está sem ritmo. Ritmo para mim é para músico. Eles estão treinados”, iniciou o treinador que ponderou as estreias de Bruno Mezenga, Marco Carvalho e Andrey.

“Apenas Bruno Mezenga, Marco Carvalho e Andrey que ainda não estão no nosso ritmo de trabalho, o restante está. Não fizemos um bom jogo, não conseguimos realizar o que trabalhamos durante a semana e o adversário foi muito superior e mereceu o resultado", concluiu.

O Náutico volta a campo no próximo sábado (18) contra o Volta Redonda-RJ, às 17h, pela quinta rodada da Série C. Esse será o terceiro jogo consecutivo fora de casa na competição pelo fato do duelo contra o Ypiranga-RS ter sido adiado.



