Futebol Mazola vê Náutico "no limite" no Nordestão e vê saída de Lessa como fator que levou à derrota Timbu foi eliminado nas quartas de final da competição ao perder por 3x0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova

Uma lamentação, mas em tom mais comedido. Foi assim que se comportou o técnico Mazola Júnior após a derrota do Náutico por 3x0 para o Bahia, na última quarta (10), na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O treinador acredita que o Timbu “chegou ao limite” na competição.





“Analisando o grupo que foi formado para a primeira parte do ano, eu acho que o Náutico conseguiu todos os objetivos. Chegamos ao limite e, quando você termina em oitavo (quarto, na verdade) você pega o líder, não é? Pegamos o Bahia, um time Série A, que tem o luxo de deixar Everton Ribeiro no banco”, citou, relembrando o fato de o Timbu ter pego a melhor equipe da chave, tendo a desvantagem também de jogar fora de casa.

Ainda sobre a partida, Mazola acredita que o momento chave que provocou a derrota do Náutico passou pela saída de um atleta no meio-campo.



“O fator que complicou a gente foi a saída de Lessa, em função do cartão (que tomou). Com certeza, se ele continuasse no jogo, não teríamos esse problema. O primeiro gol é construído em uma situação que em momento algum, até os 20 minutos do segundo tempo, a bola entrou ali. Os jogadores que estavam ali não se adaptaram naquela função e depois tivemos uma falha. Eles abriram o placar e depois tiveram um contra-ataque em que a bola estava ao nosso favor. Erramos a transição. A falta deveria ter sido feita ali, mas eles fizeram 2x0 e ficou mais difícil porque a gente não ia aceitar passivamente isso”, lamentou.

Eliminado na Copa do Nordeste, o Náutico volta a campo no dia 21 de abril, contra o São Bernardo, nos Aflitos, pela estreia da Série C do Campeonato Brasileiro.

