FUTEBOL Mbappé abriu mão de mais de 60 milhões de euros em acordo com o PSG; entenda Ao abrir mão de parte dos bônus, atacante pode permitir que clube economize valores que de alguma forma compensem uma possível saída sua com o passe livre

O atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, abriu mão de parte dos seus bônus contratuais no valor de "várias dezenas" de milhões de euros, segundo um acordo selado com o clube francês no início da temporada, indicou à AFP nesta quinta-feira uma fonte que participou da negociação.



Segundo esta fonte, o valor destes bônus seria de 60 a 70 milhões de euros (cerca de R$ 321,7 a 375,4 milhões pela cotação atual), cobrindo financeiramente de alguma forma o PSG caso Mbappé deixe o clube em junho, quando termina o seu contrato e ele estará livre para sair sem qualquer taxa de transferência tendo de ser paga aos franceses.

Desde segunda-feira, seis meses antes do fim do contrato, Mbappé está livre para se transferir para outro clube se desejar, pensando na próxima temporada. Vários meios de comunicação falaram em outras somas.

Ao concordar em abrir mão de parte dos bônus, o atacante pode permitir que o Paris Saint-Germain economize valores que de alguma forma compensem uma possível saída sua com o passe livre. Procurado pela AFP, o Paris Saint-Germain não quis comentar o assunto.



O jornal Le Parisien publicou que Mbappé renunciou a um bônus de "fidelidade" de 80 milhões de euros (R$ 429 milhões) que deveria ter recebido em setembro, ao qual se acrescentariam outros montantes que teriam elevado esse eventual pagamento para quase 100 milhões de euros (R$ 536,2 milhões). Estes números foram desmentidos pela fonte consultada pela AFP.

"Com o acordo que fechei com o presidente neste verão, a minha decisão pouco importa. Conseguimos proteger todas as partes e preservar a tranquilidade do clube diante dos desafios que temos pela frente. Isso é o mais importante", disse Kylian Mbappé na quarta-feira, na zona mista após o PSG conquistar a Supercopa da França (Troféu dos Campeões), lembrando que ainda não tomou uma "decisão" sobre seu futuro.

