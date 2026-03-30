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FRANÇA

Mbappé acerta "cesta" no vestiário da França, dança e viraliza antes de vitória contra Colômbia

O episódio refletiu o ambiente descontraído da Seleção Francesa, que fechou a janela de amistosos com 100% de aproveitamento

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Mbappé, jogador da FrançaMbappé, jogador da França - Foto: Sergei GAPON / AFP

O atacante Kylian Mbappé protagonizou um momento inusitado e viral nos bastidores da seleção francesa antes do amistoso contra a Colômbia. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, o jogador do Real Madrid acertou uma “cesta” ao lançar uma bola de futebol em um cesto de lixo — e reagiu com dança e risadas ao perceber o próprio feito.

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Ao lado de Hugo Ekitike, o camisa 10 mostrou coordenação ao dominar a bola e finalizar com precisão. A reação veio na sequência: surpresa, comemoração e até dancinha, enquanto Eduardo Camavinga, companheiro de clube, caiu na risada e devolveu a bola para o aquecimento.

Assista:



O episódio refletiu o ambiente descontraído da Seleção Francesa de Futebol, que confirmou o bom momento na Data Fifa. Em campo, os franceses venceram a Colômbia por 3 a 1, com gols de Désiré Doué (duas vezes) e Marcus Thuram. Jáminton Campaz descontou para os colombianos.

A equipe fechou a janela de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer o Brasil — jogo em que Mbappé deixou sua marca.

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