Futebol Internacional Mbappé comenta sobre as provocações do goleiro da Argentina: "Não são um problema para mim" O atacante francês retornou mais cedo das férias da Copa e salvou o PSG no último minuto

Autor do gol da vitória do PSG na última quarta-feira (28), o atacante Kylian Mbappé comentou em entrevista pós-jogo sobre as provocações que recebeu dos argentinos, em especial do goleiro Emiliano Martínez, após a final da Copa do Mundo.

"As celebrações não são um problema para mim. Não há que se gastar energia com essas coisas tão triviais", afirmou na zona mista.

Companheiros de time, Mbappé disse que deu os parabéns a Messi pelo título mundial e que espera sua volta para "começar a ganhar jogos e voltar a marcar gols".

Mbappé não nega a decepção com a derrota na Copa do Mundo, quando foi autor de três gols. "Não creio que vá se digerir nunca". No entanto, o francês explicou o que motivou sua decisão para retornar rapidamente após a copa do Catar.

"Agora, como disse ao técnico e aos companheiros, não há razão para que o meu clube pague por um fracasso pela seleção. O PSG não é responsável pela nossa derrota. Tentei voltar com a melhor energia possível, a mais positiva possível".

Sem Neymar, que foi expulso no último jogo, e Messi, que ainda não retornou das férias da Copa, Mbappé tem a missão de liderar o PSG contra o vice-líder Lens. A partida acontece no dia primeiro de janeiro.

