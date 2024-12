Mbappé supera Cristiano Ronaldo em número de gols no início de Real Madrid

A- A+

O atacante Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid com o status de craque no início da temporada. Viveu uma fase de turbulência, mas parece ter reencontrado o bom futebol e chega ao final de 2024 com mais gols do que os feitos pelo maior artilheiro do maior vencedor da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo, em seu início no clube.



Ao final da sua primeira metade de temporada no Real, Mbappé balançou as redes 14 vezes contra 13 do português no mesmo período, de acordo com levantamento do jornal espanhol As.





Em 2009, até o recesso de Natal, o Real Madrid disputou 21 partidas, das quais Cristiano Ronaldo jogou 12. Ele foi suspenso por um jogo e perdeu oito por lesão (edema ósseo no tornozelo). Dos 13 gols, o português marcou 6 na Liga dos Campeões, sendo três "dobletes", e 7 no Espanhol. Foi um gol a cada 67 minutos.



Apesar de estar na frente no número absoluto, Mbappé disputou mais jogos e atuou por mais tempo. Após marcar na estreia, ficou três partidas consecutivas sem fazer gol, período em que ele próprio reconheceu como preocupante: "Para muitos, três jogos sem marcar podem não ser nada, mas para mim isso significa o mundo".



Agora com 14 gols, ele é o artilheiro do time dirigido pelo técnico Carlo Ancelotti, ao lado do brasileiro Vini Jr., mas na média precisa de 141 minutos para balançar as redes contra menos da metade de Cristiano Ronaldo.

