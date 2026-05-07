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Polêmica

Mbappé deixa treino do Real Madrid gargalhando após briga entre Valverde e Tchouaméni; veja vídeo

Atacante francês teria saído rindo do Centro de Treinamento do clube merengue depois de troca de jogos entre os colegas

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Mbappé vem aumentando a pressão sobre o ambiente interno do Real Madrid, que passa por fase turbulentaMbappé vem aumentando a pressão sobre o ambiente interno do Real Madrid, que passa por fase turbulenta - Foto: Marco Bertoletto/AFP

A crise interna no Real Madrid ganhou mais um capítulo polêmico nesta quinta-feira. Horas depois da troca de socos entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni no centro de treinamento de Valdebebas, Kylian Mbappé foi visto deixando o local aos risos.

Segundo o veículo El Chiringuito, o atacante francês saiu gargalhando ao deixar o CT do clube merengue após um dia marcado por tensão extrema, reuniões de emergência e até atendimento hospitalar para Valverde, que sofreu um corte durante a briga e precisou levar pontos.

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Veja vídeo:

A cena envolvendo Mbappé rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou ainda mais a pressão sobre o ambiente interno do Real Madrid, que atravessa uma das temporadas mais turbulentas dos últimos anos.

De acordo com jornais espanhóis, a confusão entre Valverde e Tchouaméni começou ainda durante o treino, após entradas fortes e provocações acumuladas desde um desentendimento ocorrido no dia anterior. O conflito escalou para agressão física dentro do vestiário, exigindo intervenção de companheiros.

Após a briga, o elenco realizou uma reunião de emergência em Valdebebas para tentar conter a crise antes do decisivo clássico contra o FC Barcelona.

Internamente, o clima é considerado explosivo. Além do episódio desta semana, a imprensa espanhola revelou recentemente outro conflito envolvendo Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, além de relatos de jogadores que já não falam com o técnico Álvaro Arbeloa.

O momento esportivo também aumenta a tensão. Sem títulos na temporada, o Real Madrid foi eliminado precocemente da UEFA Champions League e da Copa do Rei, além de ter perdido a Supercopa da Espanha para o Barcelona.

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