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Polêmica Mbappé deixa treino do Real Madrid gargalhando após briga entre Valverde e Tchouaméni; veja vídeo Atacante francês teria saído rindo do Centro de Treinamento do clube merengue depois de troca de jogos entre os colegas

A crise interna no Real Madrid ganhou mais um capítulo polêmico nesta quinta-feira. Horas depois da troca de socos entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni no centro de treinamento de Valdebebas, Kylian Mbappé foi visto deixando o local aos risos.

Segundo o veículo El Chiringuito, o atacante francês saiu gargalhando ao deixar o CT do clube merengue após um dia marcado por tensão extrema, reuniões de emergência e até atendimento hospitalar para Valverde, que sofreu um corte durante a briga e precisou levar pontos.

Veja vídeo:



IMAGEN @elchiringuitotv



MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'.



El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

A cena envolvendo Mbappé rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou ainda mais a pressão sobre o ambiente interno do Real Madrid, que atravessa uma das temporadas mais turbulentas dos últimos anos.

De acordo com jornais espanhóis, a confusão entre Valverde e Tchouaméni começou ainda durante o treino, após entradas fortes e provocações acumuladas desde um desentendimento ocorrido no dia anterior. O conflito escalou para agressão física dentro do vestiário, exigindo intervenção de companheiros.

Após a briga, o elenco realizou uma reunião de emergência em Valdebebas para tentar conter a crise antes do decisivo clássico contra o FC Barcelona.

Internamente, o clima é considerado explosivo. Além do episódio desta semana, a imprensa espanhola revelou recentemente outro conflito envolvendo Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, além de relatos de jogadores que já não falam com o técnico Álvaro Arbeloa.

O momento esportivo também aumenta a tensão. Sem títulos na temporada, o Real Madrid foi eliminado precocemente da UEFA Champions League e da Copa do Rei, além de ter perdido a Supercopa da Espanha para o Barcelona.

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