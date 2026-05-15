Mbappé desabafa contra técnico e amplia crise no Real Madrid: "Me disse que sou o 4º atacante"

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Kylian Mbappé abriu o jogo após a vitória do Real Madrid sobre o Oviedo e ampliou o clima de tensão nos bastidores do clube espanhol. Vaiado por parte da torcida no Santiago Bernabéu e começando a partida no banco de reservas, o francês revelou uma conversa direta com o técnico Álvaro Arbeloa sobre sua posição no elenco.

Em entrevista na zona mista, Mbappé afirmou que foi comunicado pelo treinador de que atualmente seria apenas a quarta opção do ataque madridista. A declaração repercutiu imediatamente e aumentou a pressão em torno do ambiente interno do clube.



"Estou 100% bem. Não joguei porque o treinador me disse que sou o quarto atacante do elenco, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo. Eu estava pronto para começar jogando, é a decisão dele e você sempre tem que respeitá-la. Não estou bravo."

️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Pouco depois, Arbeloa negou a versão apresentada pelo atacante em entrevista coletiva, afirmando que o jogador "não entendeu bem" a conversa.



Mesmo com o desabafo, Mbappé evitou criar um confronto público com o treinador e garantiu não ter problemas na relação com Arbeloa.



"Não tenho nenhum problema com o Arbeloa. É preciso respeitá-lo. É preciso aceitar a filosofia do treinador, e eu tenho que fazer o meu melhor para jogar à frente do Vini, do Gonzalo e do Mastantuono. Não assisto às conferências de imprensa do treinador. Em casa, tenho televisão francesa, não espanhola."



O francês também comentou as vaias recebidas no Bernabéu e disse encarar as críticas como algo natural dentro do futebol, principalmente em uma temporada sem títulos do Real Madrid.



"Temos que aceitar. Acho que é uma opinião que as pessoas estão expressando. Não acho que deva ser levado para o lado pessoal. Ninguém vai morrer esta noite. É normal que, quando não ganhamos, as pessoas escolham jogadores para vaiar. Aconteceu no Real Madrid, aconteceu em todos os clubes do mundo. Não sei o que há de tão especial nisso. Quando não ganhamos, é a vida."

Todo o Estádio Bernabéu assobiou a entrada de Mbappé #DAZNLALIGA pic.twitter.com/OQgdyMYPdN — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 14, 2026

Mbappé ainda fez uma avaliação do desempenho coletivo da equipe ao longo da temporada e lamentou a queda de rendimento no segundo semestre.



"Começamos bem a temporada, tínhamos tudo. Depois, perdemos tudo no segundo turno. Dói muito porque tínhamos uma estrutura e um estilo de jogo, mas perdemos tudo. Temos que aceitar as críticas e voltar no ano que vem. Não ganhamos nenhum título. Dói porque tivemos a oportunidade de fazer melhor, mostramos isso no primeiro turno. Mas não é isso que representa o Real Madrid. Temos que sempre defender o clube da melhor maneira possível."



Apesar das especulações sobre uma possível saída, o atacante negou qualquer intenção de deixar o clube espanhol.



"Estou muito feliz em Madrid. Por que eu iria querer sair?"



Ao falar sobre os companheiros de elenco e a disputa por espaço no setor ofensivo, Mbappé reforçou que a prioridade deve ser o desempenho coletivo.



"É uma reação normal, sou jogador. Você tem que aceitar e dar o seu melhor pela equipe, sempre ajudar. Tento ajudar quando entro em campo. Hoje entrei e dei uma assistência para o Jude, vencemos, e isso é o mais importante. O mais importante são os onze jogadores em campo. Eles têm que dar tudo para o Real Madrid vencer, porque somos mais felizes quando vencemos."



As declarações de Mbappé acontecem em meio a um ambiente cada vez mais turbulento no Real Madrid. Nas últimas semanas, o atacante francês também virou alvo de parte da torcida merengue, que chegou a organizar uma petição online pedindo sua saída do clube após a sequência sem títulos e as atuações abaixo da expectativa no segundo turno da temporada.



Além das críticas nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, o camisa 9 passou a conviver com questionamentos sobre sua relação com o elenco e com a comissão técnica liderada por Álvaro Arbeloa.

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