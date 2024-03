Mbappé desconversa sobre futuro no Real Madrid: "Não anunciei porque não tenho nada a anunciar"

A- A+

Mbappé é avesso às entrevistas. Evita ao máximo falar, mas não teve como escapar antes do amistoso da França com a Alemanha, neste sábado (23), em Lyon, por ser o capitão dos Bleus. E óbvio que ninguém queria saber sobre como seria o duelo europeu, e sim sobre o futuro do atacante, que já anunciou a saída do Paris Saint-Germain e é dado como certo no Real Madrid. O camisa 7 desconversou sobre acerto com os espanhóis e revelou que sonha jogar a Olimpíada de Paris.

"Não anunciei nada porque não tenho nada a anunciar. Sempre disse que quando tiver algo a anunciar farei isso como um homem e se não o fiz é porque não tenho para anunciar", afirmou Mbappé, ao responder o motivo de ainda não ter falado sobre um possível acerto com os merengues.

E deixou claro que o assunto não o atrapalha em nada, mesmo mostrando-se bastante antenado nos assuntos sobre sua carreira. "Estou sempre focado no próximo jogo. Mesmo com tudo o que aconteceu nas últimas semanas, me concentrei em atuar. O que acontece lá fora, fica lá fora", observou, sobre a polêmica com dirigentes de LaLiga ou mesmo de rivais como o Barcelona comentando sobre seu futuro no Real Madrid. "Mas eu vejo, né? E entendo."

Mbappé não escondeu, contudo, que tudo tem de estar definido até 14 de junho, quando começa a Eurocopa da Alemanha e ele vai querer "estar focado" somente na competição. A Euro é sua prioridade, mas ele não esconde que também gostaria de reforçar o time comandado por Thierry Henry nos Jogos Olímpicos, a partir de 24 de julho.

"É a mesma ambição de sempre. Já disse que os Jogos Olímpicos de Paris são um evento especial e que queria estar lá. Mas é um evento que não depende de mim. Minha ambição mudou? Não. A decisão final pertence sempre à mesma pessoa? Sim", explicou, sem dizer quem seria esse responsável.

Henry já falou abertamente que ter Mbappé em Paris-2024 seria um sonho. O atacante, porém, evita criar expectativas que possam acabar frustradas. "Não posso comentar porque ninguém me disse sim ou não, ninguém me disse nada. Se eu for, viverei um sonho. Se não for, aceitarei e farei o que me mandarem fazer."



Veja também

Neymar "Ele não vive 100% para o futebol", diz ex-companheiro de Neymar no PSG sobre brasileiro