Futebol

Mbappé destaca atuação de Vini Jr na Champions: 'Horrível enfrentá-lo por uma hora e meia'

O discurso do camisa 10 foi baseado na "canseira" que o companheiro deu nos seus marcadores contra o Olympiacos

Vini Jr e Mbappé celebram gol contra o OlympiacosVini Jr e Mbappé celebram gol contra o Olympiacos - Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Vini Jr ganhou um aliado de peso no Real Madrid para vencer a desconfiança do técnico Xabi Alonso quanto à sua titularidade no gigante espanhol. Autor de quatro gols na vitória de 4 a 3 sobre o Olympiacos, em partida válida pela quinta rodada da Champions League, Mbappé foi só elogios ao brasileiro.

O discurso do camisa 10 merengue foi baseado na "canseira" que o jogador revelado pelo Flamengo deu nos seus marcadores. Entusiasmado, o francês deu uma declaração bem humorada. "Acho horrível um lateral ter de enfrentar o Vini por uma hora e meia", disse.

O diário Marca também valorizou o futebol do brasileiro na vitória sobre os gregos e disse que, com Vini em campo, o Real Madrid apresenta a sua melhor versão ofensiva.

"Se há um jogador que pode mudar o rumo e uma partida desde o primeiro lance, esse jogador é o Vinícius. É o único capaz de alterar a dinâmica de uma partida em uma única jogada", registrou a publicação.

Após colocar em xeque a condição de intocável de Vini Jr na equipe ao substituí-lo com frequência, Xabi se rendeu ao seu bom futebol nesta última partida. Ele inclusive, lamentou o gol que o brasileiro teve anulado.

"Lamento o gol invalidado porque era uma jogada que tínhamos combinado e que teria lhe dado uma boa sensação, ja que é muito o estilo dele", afirmou Alonso na coletiva.

No lance, o brasileiro recebeu a bola de Mbappé pela esquerda, partiu para cima de Rodinei (ex-companheiro dos tempos de Flamengo) e finalizou colocado no canto. Após revisão do VAR, no entanto, o gol foi anulado por impedimento.

