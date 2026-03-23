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Futebol Mbappé diz que lesão no joelho 'está superada' e quer enfrentar Brasil e Colômbia Francês teve alguns minutos em campo na vitória do Derby de Madrid contra o Atlético de Madrid

O atacante francês Kylian Mbappé afirmou nesta segunda-feira (23) que se recuperou de sua lesão no joelho e está pronto para atuar por sua seleção nos amistosos de março, contra o Brasil e a Colômbia.

O problema físico que afetava o astro 'merengue' de 27 anos havia disparado um alarme no elenco dos 'Bleus' devido à sua proximidade com o início da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que vai começar no dia 11 de junho.

"Está superada. Segui um protocolo visando um retorno gradual aos jogos, e estava com vontade de jogar. Espero poder atuar" nesta data Fifa, explicou Mbappé.

Em relação à lesão que o manteve afastado dos gramados por quase dois meses, desde o final de dezembro, ele explicou que sentiu "muita frustração, raiva e preocupação".

"Não vou entrar em detalhes. Não passei por esse período da melhor maneira possível. Eu não era o jogador mais feliz, mas agora estou contente. Tudo ficou para trás. Toda [a dor] passou", insistiu.

Jogar contra o Brasil é "incrível"

Apesar das preocupações, Mbappé afirmou que nunca sequer cogitou a possibilidade de perder a Copa do Mundo.

"Sofri uma ruptura parcial. No máximo, teria ficado afastado até abril. Nunca houve qualquer dúvida sobre se eu estaria apto para o Mundial ou para o final da temporada com o Real Madrid", respondeu ele.

Tudo foi gerido "da melhor maneira possível" junto ao clube, observou o craque, embora tenha lamentado os muitos "falsos rumores" que circularam a respeito de sua condição física.

No momento, ele garante estar sem dores.

"Eu queria tomar todas as precauções para evitar sofrer outras lesões em outras partes do corpo... É difícil ficar no banco. Anos atrás, eu teria cometido o erro de querer voltar a jogar cedo demais. É preciso ter calma", admitiu.

"Muita gente deu seus diagnósticos. Ouvi muitas coisas falsas", declarou Mbappé.

Os 'Bleus' vão enfrentar o Brasil no dia 26 de março, em Foxborough, Massachusetts, e, três dias depois, vão jogar contra a seleção colombiana em Landover, Maryland.

O atacante garantiu que não vai aos Estados Unidos "de férias".

"É um amistoso, mas quando se joga contra o Brasil, a maior nação do futebol, com cinco Copas do Mundo, é incrível jogar contra eles. É uma equipe que pode vencer a Copa do Mundo. É bom jogar contra eles", afirmou o atacante.

"Não estamos indo lá de férias. Estamos indo nos preparar para a Copa do Mundo", insistiu o capitão dos 'Bleus'.

A bicampeã França (1998 e 2018) estreia na Copa do Mundo contra Senegal no dia 16 de junho no Grupo I, que também conta com Noruega e uma seleção vinda da repescagem intercontinental (Iraque, Bolívia ou Suriname).

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