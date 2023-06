Mbappé diz que nunca considerou renovação automática com o PSG

A- A+

Um dia após a imprensa europeia noticiar que o atacante Kylian Mbappé não acionaria a cláusula de renovação automática com o PSG até junho de 2025, prevista em seu contrato, o próprio atleta confirmou que essa nunca foi uma opção para sua carreira.

Em comunicado enviado à agência de notícias AFP, Mbappé afirmou que já havia comunicado o clube de sua intenção desde julho do ano passado, semanas após sua última renovação de contrato. A intenção foi ratificada nos últimos dias, com envio de carta à diretoria do Paris.

"Kylian Mbappé e seu entorno afirmam que nunca voltaram a falar com o clube sobre esse assunto durante o ano, exceto há 15 dias, quando enviaram a carta. Nenhuma eventual prorrogação foi mencionada por outras partes [...] Lamentamos que a carta tenha sido divulgada aos meios de comunicação e que esse tipo de intercâmbio se tornem públicos com o único objetivo de prejudicar sua imagem e o bom prosseguimento das conversas com o clube", dizem trechos do comunicado do jogador enviado à agência.

O jogador de 24 anos é alvo do Real Madrid há pelo menos duas temporadas. Com apenas uma temporada restante em seu contrato, o PSG tem duas opções: tentar vendê-lo e fazer dinheiro já nesta janela de transferências ou correr o risco de perdê-lo de graça, já que ele poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe assim que restarem apenas seis meses em seu contrato.

Segundo a imprensa francesa, a tendência é que o PSG escolha a venda caso não consiga convencer o atacante a permanecer. Em negociações anteriores, o Real Madrid chegou a fazer ofertas próximas a 200 milhões de euros pelo jogador. Sem Benzema, que se transferiu ao futebol da Arábia Saudita, os merengues devem voltar com força à busca por Mbappé.

