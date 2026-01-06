Mbappé é ausência na lista de relacionados e desfalca o Real Madrid da Supercopa da Espanha

A- A+

O Real Madrid vai ter um desfalque de peso para a disputa da Supercopa da Espanha. Com uma entorse no joelho esquerdo, o atacante Kyllian Mbappé ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta terça-feira (6) pelo técnico Xabi Alonso, e está fora, pelo menos da semifinal, que vai ser realizada na Arábia Saudita.

No fim de semana, o camisa 10 já ficou fora da equipe que derrotou o Bétis por 5 a 1 em jogo válido pela La Liga. Ao anunciar a lesão do atleta, no dia 31 de dezembro, o departamento médico da equipe merengue não quis estipular um prazo para o seu retorno aos gramados.

Existe a esperança de que o francês possa estar em campo caso o gigante espanhol passe pela semifinal e se garanta na decisão. No entanto, essa possibilidade é remota.

De acordo com informações do jornal espanhol, a opção de um tratamento conservador com o objetivo de recuperar totalmente o atleta da contusão no joelho esquerdo praticamente o afasta do torneio.

Enquanto o elenco principal segue viagem para a Arábia Saudita, Mbappé continua sendo monitorado e vem dando sequência ao tratamento intensivo no CT de Valdebebas.

Em meio ao problema envolvendo o artilheiro do time, Xabi Alonso teve uma boa notícia. Dean Huijsen, que também esteve fora do jogo contra o Bétis, foi relacionado para a viagem e fica como opção do treinador. O zagueiro treinou normalmente e foi liberado.

O Real Madrid encara o Atlético de Madrid nesta quinta-feira (8), às 16 horas, no horário de Brasília, em Jeddah, em partida válida pela semifinal da competição.

