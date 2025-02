A- A+

futebol internacional Mbappé e Bellingham viram desfalques no Real e Endrick pode ser titular contra o Leganés Equipe espanhol também tem baixa no setor defensivo, com o desfalque do zagueiro David Alaba

Não bastasse o desfalque do zagueiro David Alaba, Carlo Ancelotti não vai poder contar com duas de suas estrelas nesta quarta-feira (5), no encontro do Real Madrid com o Leganés: Mbappé e Bellingham.

Diante das importantes baixas no setor ofensivo, o treinador italiano pode escalar Endrick como titular na partida que vale pelas quartas de final da Copa do Rei.

Além do centroavante revelado pelo Palmeiras, quem também está cotado para iniciar o duelo é o jovem turco Arda Güller.

Segundo o jornal "Marca", dois são os aspectos que devem contribuir para a entrada da dupla: a baixa minutagem no elenco principal e o bom desempenho apresentado por eles no confronto diante do Celta, pelas oitavas do torneio.

A opção por Endrick e Arda Güller também agrada Ancelotti pelo perfil de ataque que ele terá em campo. Dois jogadores rápidos, de boa técnica e que têm necessidade de mostrar serviço.

Na coletiva desta terça-feira, Ancelotti informou o motivo da ausência de Mbappé e Bellingham. O atacante francês, que vive bom momento no clube, é quem inspira mais cuidado.

"Mbbapé treinou hoje, mas não vai estar à disposição para o jogo Ele está com um hematoma na panturrilha e iniciou tratamento", afirmou o treinador.

Já o meia Bellingham será preservado visando o próximo clássico diante do Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e também o confronto diante do Manchester City, pela Liga dos Campeões, na semana que vem.

Sobre a derrota para o Espanyol, no fim de semana, o clube merengue enviou um protesto formal à Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF).

A reclamação é sobre a dura entrada que Romero deu em Mbappé. Pelo lance, ele recebeu cartão amarelo. Minutos depois, o jogador anotou o gol que decretou o triunfo de 1 a 0 sobre a equipe de Madri.





Veja também