A- A+

FUTEBOL Mbappé é criticado por rapper após rebaixamento de clube que é dono, e rebate com ironia na internet Caen, comprado pelo atacante em 2024, vive crise financeira e cortes de pessoal

O investimento de Kylian Mbappé no Stade Malherbe Caen ainda não deu o retorno esperado. Um ano após o astro do Real Madrid se tornar o acionista majoritário mais jovem da história do futebol francês, o clube da Normandia enfrenta grave crise financeira e foi rebaixado à terceira divisão em maio.

Palmeiras supera Arsenal e fatura mais de R$ 3 bilhões com vendas na última década

A situação delicada provocou reações até fora do esporte. O rapper francês Orelsan, torcedor declarado do Caen e natural da mesma região, lançou a música “La Petite Voix” (A Voz Pequena), em que critica duramente Mbappé.

“Você vai afundar sua cidade como os Mbappés”, diz o verso, em referência ao declínio recente do clube.

O atacante não deixou passar em branco. Em tom de ironia, respondeu ao músico em sua conta no X. “Você está convidado a ‘salvar’ a cidade que tanto ama, Orelsan . PS: o cara vivia pedindo para entrar com 1% sem pagar porque está sem dinheiro, mas queria manter a imagem do bom garoto da Normandia.”

A troca de farpas entre o capitão da seleção francesa e uma das maiores figuras da música do país gerou forte repercussão, com fãs divididos entre o apoio ao ídolo local e as críticas ao desempenho da nova gestão do clube.

Desde que Mbappé assumiu o controle do Caen, em 2024, a direção indicada por ele tem sido alvo de questionamentos administrativos. Nesta semana, o time foi obrigado a reduzir o quadro de funcionários para conter gastos.

Veja também