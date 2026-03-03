A- A+

FUTEBOL Mbappé e Dembélé lesionados, reviravoltas de Vini e Yamal: como estão os astros para a Copa do Mundo Astros mundiais entram em contagem regressiva para o torneio

Cem dias. Pouco mais de três meses e apenas uma data Fifa pela frente.



A Copa do Mundo de 2026 vai se aproximando, e os grandes nomes do futebol mundial começam a entender como chegarão à competição. Histórias como a reviravolta de Vinicius Junior no Real Madrid, a recuperação de confiança de Lamine Yamal no Barcelona e as decisões derradeiras das carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi são algumas das que se desenrolam nos últimos meses a caminho do Mundial.

O brasileiro foi do inferno ao céu em Madri. A temporada começou pautada pela péssima relação entre Vini e o então treinador Xabi Alonso, que também se envolveu em outros conflitos internos em sua curta passagem pelo clube. O brasileiro perdeu minutos e caiu em rendimento.





Vini Jr. comemora gol // Rafael Ribeiro/CBF

Tudo mudou após a demissão do espanhol, em janeiro, e a promoção de Álvaro Arbeloa, ex-treinador do Castilla, o time B do clube. O brasileiro ganhou moral e voltou à boa fase. Fevereiro foi seu melhor mês: marcou seis dos 13 gols na temporada.



Se mantiver o nível, chega para sua segunda Copa como grande nome da seleção brasileira. O Real é vice-líder do Campeonato Espanhol, a quatro pontos do Barcelona. Ontem, acabou tropeçando contra o Getafe (1 a 0).





Dembélé e Mbappé enfrentam lesões

Companheiro de Vini no Real e grande nome da atual vice-campeã mundial França, Kylian Mbappé vive momento delicado. O atacante, que marcou incríveis 43 gols e deu oito assistências na temporada (é artilheiro isolado da liga, com 23 gols), vinha convivendo com um problema no joelho esquerdo há meses e precisou parar para não comprometer o que pode ser seu terceiro Mundial. Campeão uma vez nas duas finais que disputou, Mbappé está afastado por tempo indeterminado.





Mbappé tratará lesão no joelho esquerdo Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Outro grande nome da França e atual dono da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé não vive temporada das mais saudáveis. Entre problemas físicos, jogou 26 dos 39 jogos do PSG na temporada, sendo apenas 14 como titular. Atualmente, lida com um desconforto na panturrilha esquerda. Autor de 11 gols e sete assistências na temporada, o francês fez seu último jogo no dia 17 de fevereiro. O PSG lidera o Campeonato Francês.

Yamal feliz de novo

Voltando à Espanha, um dos principais candidatos a sensação logo em sua primeira Copa está reencontrando a alegria em campo, segundo ele mesmo. Lamine Yamal, de 18 anos, é artilheiro do líder Barcelona (13 gols) e marcou seu primeiro hat-trick na carreira na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal, no sábado.





Yamal // Manaure Quintero/AFP

No fim do ano passado, o craque foi atormentado por um problema crônico na virilha, que colocou o Barça e a comissão técnica da seleção da Espanha em rota de colisão. Em campo, passou a ser mais assistente do que finalizador. Alguns meses depois, voltou ao "modo goleador" e vem recuperando a confiança. Soma 18 gols e 16 assistências em 36 jogos na temporada.

Não me sentia bem. Tinha o problema na virilha e não estava feliz, era um misto de muitas coisas. Dava para notar. Estou me sentindo muito melhor desde a última semana. Estou sorrindo enquanto jogo, o que não estava acontecendo disse ele à emissora Movistar.

Saideira de Cristiano e Messi

Craques veteranos, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Messi, de 38, fazem suas despedidas de Mundiais neste ano. Com seis participações, se tornarão recordistas. O craque português viveu uma breve crise no futebol saudita, envolvendo pagamentos atrasados a funcionários e menor investimento em seu clube, o Al-Nassr, segundo a imprensa portuguesa. Fez uma espécie de "greve", mas já voltou a atuar. Em busca do milésimo gol oficial (faltam 35), o português soma 27 gols e quatro assistências na temporada.





Cristiano Ronaldo e Lionel Messi // JOHN MACDOUGALL / AFP e Patrick Smith/Getty Images/AFP

Já Messi, que chegou a dar sinais de que poderia se despedir com o título de 2022, ressaltou a vontade de estar no torneio. Com contrato renovado até 2028 com o Inter Miami, vem de 2025 com 46 gols e 29 assistências em 54 jogos. Neste ano, tem dois gols e uma assistência em duas partidas. No próximo dia 27, sua Argentina enfrenta a Espanha na Finalíssima.

