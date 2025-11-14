A- A+

FUTEBOL Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real Madrid A informação foi divulgada pela Federação Francesa de Futebol através das redes sociais

O atacante Kylian Mbappé deixou a concentração da seleção francesa nesta sexta-feira (14) e desfalca a equipe do técnico Didier Deschamps para o confronto com o Azerbaijão, marcado para este domingo, em Baku, em jogo válido pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para Copa do Mundo de 2026.

Com uma inflamação no tornozelo direito, o atleta foi dispensado e agora retorna à capital espanhola para ser submetido a exames no Real Madrid.

A informação foi veiculada pela Federação Francesa de Futebol por meio postagem em suas redes sociais. A decisão de liberar o jogador foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele vem sentindo o local.

A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar a sua equipe nos 4 a 0 sobre a Ucrânia. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantir a classificação dos franceses para a próxima Copa do Mundo. Mbappé sentiu a lesão no tornozelo direito já no final da partida.

Mas essa não é a única baixa que Deschamps terá para o encontro de domingo. A federação francesa informou que Manu Koné e Eduardo Camavinga estão deixando a concentração do time nacional e retornando para os seus clubes.

Companheiro de Mbappé no Real Madrid, o meio-campista Camavinga sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e retorna para dar sequência ao tratamento na Espanha. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e está de malas prontas para defender a Roma.

