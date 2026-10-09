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Futebol Internacional Mbappé e Vini Jr. mantêm relação fria e não são amigos fora de campo, diz jornal Ainda segundo o portal, nenhum dos dois parece disposto a mudar a convivência

Apesar de parecerem próximos dentro de campo, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé mantêm uma relação fria fora dos gramados, e a interação entre as estrelas se restringe ao âmbito profissional.

Abraços, entrevistas e outros gestos que, aos olhos do público, sugerem uma boa relação, contrastam com o que acontece longe das câmeras e das instalações do Real Madrid. A informação é do jornal esportivo espanhol OK Diario.

Ainda segundo o veículo, nenhum dos dois demonstra interesse em construir uma relação mais próxima. O brasileiro, porém, não seria o único a manter distância do francês. Outros jogadores do elenco, inclusive, teriam problemas com o camisa 10. Um deles é Jude Bellingham.

De acordo com o portal, o Real Madrid precisou intervir na relação entre os dois para amenizar a situação. Dirigentes do clube pediram ao inglês que tivesse "paciência e ignorasse certos incidentes". O diário afirma que o camisa 8 aceitou dar uma "trégua" e ajudar a instituição a reconstruir o relacionamento.

Outro ponto de atrito entre Mbappé e o elenco seria a percepção de que o francês faz tudo do próprio jeito. Um episódio durante a última Data Fifa, por exemplo, causou estranhamento entre os jogadores.

Enquanto atletas lesionados ou não convocados por suas seleções treinaram juntos no centro de treinamento de Valdebebas, o camisa 10 só retornou a Madri na última segunda-feira e realizou atividades sozinho, à tarde.

Embora tivesse autorização do clube, sua ausência chamou a atenção dos companheiros, já que ele havia se lesionado após a primeira partida da França nesta janela internacional.

Nas últimas temporadas, o Real Madrid viu seu maior rival, o Barcelona, conquistar dois títulos consecutivos do Campeonato Espanhol. A equipe merengue também não obteve bons resultados na Liga dos Campeões, cuja última conquista ocorreu justamente antes da chegada de Mbappé.

Nesta edição de La Liga, o time da capital espanhola está seis pontos atrás do Barcelona e ocupa a quarta colocação.

No último jogo antes da Data Fifa, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, fora de casa, em uma partida na qual o placar poderia ter sido ainda mais desfavorável. Além do resultado, o desempenho dos comandados por José Mourinho deixou a desejar.

Agora, o próximo desafio será contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu. A bola rola neste sábado, às 16h (horário de Brasília).

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