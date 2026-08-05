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Famosos Mbappé é visto com namorada em Barcelona durante férias após a Copa do Mundo; veja fotos Atacante do Real Madrid visitou a Sagrada Família antes de se reapresentar ao clube para a temporada 2026/27

Kylian Mbappé aproveitou mais um dia de férias ao lado da atriz espanhola Ester Expósito antes de retornar ao Real Madrid para a temporada 2026/27.

O casal foi visto nesta semana em Barcelona, onde visitou a Sagrada Família, um dos principais cartões-postais da cidade e símbolo da arquitetura de Antoni Gaudí.

A passagem dos dois pelo monumento foi registrada por uma guia turística local, identificada nas redes sociais como Kaur Tours.

Fotos e vídeos publicados mostram Mbappé e Ester acompanhando atentamente as explicações sobre a basílica e observando detalhes da fachada da construção.

O casal Kylian Mbappé e Ester Expósito durante visita à Sagrada Família, famoso monumento de Barcelona, na Espanha. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Antes da viagem a Barcelona, o casal também havia sido visto em Paris e na ilha italiana da Sardenha durante o período de descanso após a Copa do Mundo de 2026. A França terminou o torneio na quarta colocação.

O jogador francês Kylian Mbappé e a atriz espanhola Ester Expósito aproveitam as férias em Barcelona, na Espanha. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ester Expósito é uma das atrizes mais populares da Espanha e soma mais de 24 milhões de seguidores no Instagram.

Nos últimos meses, o relacionamento com Mbappé passou a ganhar destaque na imprensa europeia, embora os dois mantenham discrição sobre a vida pessoal.

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