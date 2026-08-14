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FUTEBOL INTERNACIONAL Mbappé exalta histórico de Mourinho neste início de ciclo no Real Madrid: "Sabe como vencer" No dia 22 de agosto, a equipe merengue começa a sua caminhada no Campeonato Espanhol contra o Espanyol, no RCDE Stadium

Um dos últimos jogadores a se reapresentar no CT de Valdebebas, o atacante Kylian Mbappé prevê uma nova era de vitórias e títulos no clube com a chegada do treinador português José Mourinho.



Um dos pilares do elenco do Real Madrid, ele externou o seu otimismo às vésperas do início da temporada europeia.



"Acho muito positivo ter um técnico como Mourinho, que sabe como vencer, que sabe dar direcionamento para isso. Todos os jogadores estão felizes por ter um treinador que sabe para onde está indo, e isso é muito positivo para nós", afirmou o atacante francês.





No dia 22 de agosto, a equipe merengue começa a sua caminhada no Campeonato Espanhol contra o Espanyol, no RCDE Stadium. E Mbappé está focado em cumprir uma boa campanha já desde as rodadas iniciais da competição.



O francês chega com altíssima motivação para esta temporada, que promete ser intensa para o Real Madrid:



"Tenho certeza de que vamos ganhar títulos novamente, é isso que queremos e vai acontecer. O time está ansioso. Vamos estar focados o ano todo para trazer alegria a todos os torcedores do Real", confirmou o atacante.

Mbappé, atacante do Real Madrid. Foto: Ander Gillenea / AFP



Artilheiro da última Copa do Mundo com 10 gols, Mbappé chega com a motivação em alta e garante estar em sintonia com seus companheiros de equipe e comissão técnica.



"Conversamos bastante durante a Copa do Mundo , eles falaram muito comigo, mesmo eu estando aqui há apenas alguns dias. Para mim é um sonho estar aqui todos os dias e agora temos que vencer. Você pode estar no Real Madrid ou em qualquer outro lugar, aqui você tem que ganhar títulos , ganhar coisas, e é por isso que estou aqui. Vamos ganhar títulos este ano."

Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2026. Foto: Chandan Khanna/AFP



Por fim, Mbappé aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem aos torcedores antes do início oficial da temporada 2026/27:



"Olá, torcedores do Real Madrid, eu só queria agradecer por todo o apoio que vocês nos deram durante os dois anos em que estive aqui. Sei que este ano será ainda mais importante e que faremos grandes coisas juntos. Temos que estar preparados e estamos esperando por vocês", concluiu o francês.

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