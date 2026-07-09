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Copa do Mundo Mbappé explica sucesso da França na Copa do Mundo: 'Jogamos com paixão' Para o camisa 10, o sucesso da seleção francesa é resultado do amor que o elenco tem em defender a equipe nacional, além do forte jogo coletivo

Artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi, Kylian Mbappé foi mais uma vez decisivo para colocar a França na terceira semifinal seguida de um Mundial com a vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, em Foxborough, nesta quinta-feira.

Para o camisa 10, o sucesso da seleção francesa, campeã mundial em 2018, vice em 2022 e a um passo da terceira decisão seguida, é resultado do amor que o elenco tem em defender a equipe nacional, além do forte jogo coletivo.

"A primeira coisa é que jogamos com paixão, com a paixão de representar nosso país", disse o astro do Real Madrid após o triunfo sobre os marroquinos com o qual contribuiu com um belo gol na segunda etapa, redimindo-se do pênalti que perdera no primeiro tempo.

Era grande o grupo de jornalistas que se acotovelaram para tentar ouvir algumas palavras do artilheiro da Copa do Mundo. Em sete minutos, ele respondeu a duas perguntas em espanhol, argumentou que se desconcentrou com a demora do árbitro para confirmar o pênalti antes de ele errar a cobrança e reconheceu que a França é uma das favoritas a erguer o troféu. Mas não é imbatível.

"Ainda temos muitas coisas para demonstrar se quisermos ser conhecidos como essa equipe invencível ou com todos os superlativos", disse o jogador do Real Madrid.

"Temos jogadores de qualidade, mas jogamos como uma equipe, temos um coletivo, um grupo que está unido na mesma direção", acrescentou.

Capitão da equipe e um dos mais velhos do grupo, ele disse ser um líder para os atletas apenas do ponto de vista emocional "porque todos eles são bons jogadores, sabem jogar futebol".

"Há muitos jovens no grupo e tentamos ensinar a esses jovens o que é representar a seleção em uma Copa. É muito importante, somos uma equipe, um país que tem uma história nas Copas, afinal têm de saber a história do país e a pressão que é representá-lo. Você tem de ganhar, sim ou sim, se não os outros que estão aqui vão nos matar (risos)", continuou.

Em sua terceira Copa, o atacante de 27 anos disputa, jogo a jogo, a artilharia histórica e desta edição do Mundial com Lionel Messi. São oito gols para cada na competição. Na história, são 21 para o argentino e 20 para o francês, que alcançou essa marca com muito menos partidas: 20, o que torna seu feito ainda mais impressionante.

A adversária da França na caminhada pelo tricampeonato será Espanha ou Bélgica, que duelam em Los Angeles nesta sexta-feira. Caso passem os espanhóis, será para os franceses a chance de vingança pela derrota na semifinal da Eurocopa de 2024. "Para mim dá na mesma. Semifinal é sempre uma partida difícil", limitou-se a dizer Mbappé.

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