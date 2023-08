A- A+

Futebol Internacional Mbappé faz dois, e PSG vence primeira no Campeonato Francês Atuais campeões entraram no G4 após conquistar os três pontos

Depois de acompanhar o primeiro jogo das arquibancadas, Kylian Mbappé voltou ao Parque dos Príncipes como titular neste sábado (26) e marcou dois gols na vitória do Paris Saint-Germain por 3x1 sobre o Lens, a primeira da equipe pelo Campeonato Francês, em jogo válido pela 3ª rodada.

O astro francês tinha sido afastado no final de julho devido à queda de braço com a diretoria do PSG sobre sua renovação de contrato e ficou de da estreia da equipe na Ligue 1, no empate em casa com o Lorient em 0x0.

Na segunda rodada, contra o Toulouse, começou no banco e entrou no segundo tempo para marcar o gol da equipe no empate em 1x1.

Aplaudido pela torcida quando sua escalação foi anunciada, Mbappé mostrou desde o pontapé inicial que queria marcar em seu retorno ao time.

Mas quem abriu o placar para o PSG foi o espanhol Marco Asensio (45'), aproveitando assistência do meia Warren Zaïre-Emery.

No segundo tempo, Mbappé finalmente desencantou e ampliou para o time parisiense (52'), antes de fazer o terceiro já na reta final da partida (90').

Nos acréscimos, o Lens ainda descontou com Morgan Guilavogui (90'+5), mas já não havia tempo para mais nada.

Depois de começar com dois empates nas duas primeiras rodadas, o PSG consegue mais três pontos para ocupar a quarta posição na tabela, a dois pontos do Monaco, que entra em campo no domingo, e do Olympique de Marselha, que mais cedo venceu o Brest por 2x0.

No estádio Vélodrome, o zagueiro congolês Chancel Mbemba abriu o placar para o Olympique logo aos 4 minutos de jogo e o meia senegalês Ismaila Sarr fechou o placar na segunda etapa (65').

Veja também

Esportes paralímpicos Mariana D'Andrea é campeã mundial de halterofilismo paralímpico