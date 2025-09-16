Ter, 16 de Setembro

Futebol Europeu

Mbappé faz dois e Real Madrid vira sobre Marselha na Champions; Juventus busca empate épico

Franceses ficaram na bronca por pênalti polêmico assinalado no segundo tempo

Mbappé marcou os dois gols do Real Madrid na estreia da Champions LeagueMbappé marcou os dois gols do Real Madrid na estreia da Champions League - Foto: THOMAS COEX / AFP

O Real Madrid estreou na Champions League com vitória de virada sobre o Olympique de Marselha por 2x1, no Santiago Bernabéu. O protagonista foi Kylian Mbappé, autor dos dois gols, ambos de pênalti, que garantiram o triunfo merengue diante de um rival que chegou a assustar.

O time francês abriu o placar aos 22 minutos, após erro de Arda Güler na saída de bola. Timothy Weah aproveitou o vacilo e finalizou com precisão para colocar o Olympique em vantagem. A resposta do Real foi imediata: Rodrygo, titular na vaga de Vinícius Júnior, fez grande jogada pela esquerda e sofreu o pênalti que Mbappé converteu aos 28, empatando a partida.

No segundo tempo, o Real cresceu, mas parou na trave em chute de Mbappé. O jogo seguia equilibrado até que Xabi Alonso trocou Rodrygo por Vinícius Júnior, mexendo também na dinâmica ofensiva da equipe. A disputa entre os brasileiros, que vêm alternando minutos na temporada, seguiu como um dos pontos de atenção do duelo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

 

A situação ficou complicada para os merengues quando Carvajal foi expulso por uma cabeçada em Rulli, goleiro do Olympique. Mesmo com um a menos, o Real não recuou. Aos 34, Vinícius recebeu pela esquerda, tentou o drible sobre Medina, que acabou interceptando a bola com a mão dentro da área. Pênalti marcado.

Na cobrança, Mbappé mostrou novamente frieza e bateu firme para garantir a virada por 2x1. Nos minutos finais, o time francês tentou esboçar uma pressão, mas parou na força defensiva do Real, que confirmou sua estreia com o pé direito no torneio europeu.

Na raça!
Em Turim, a Juventus protagonizou um dos melhores jogos da primeira rodada. A equipe italiana buscou um empate heroico por 4x4 contra o Borussia Dortmund, após estar perdendo por dois gols de diferença até os acréscimos.

Após um primeiro tempo morno, a segunda etapa foi um festival de gols. Adeyemi abriu para os alemães, Yildiz empatou, mas Nmecha recolocou o Dortmund na frente. Vlahovic respondeu, mas Yan Couto fez 3 a 2 e Bensebaini ampliou para 4 a 2. Quando a derrota parecia certa, a Juve se lançou ao ataque e marcou duas vezes nos acréscimos, com Vlahovic e Lloyd Kelly, arrancando o empate aos 50.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Juventus (@juventus)

 

Confira os demais resultados desta terça-feira (16):

PSV 1 x 3 Royale Union

Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal

Benfica 2 x 3 Qarabag

Tottenham 1 x 0 Villareal
 

