Futebol Europeu Mbappé faz dois e Real Madrid vira sobre Marselha na Champions; Juventus busca empate épico Franceses ficaram na bronca por pênalti polêmico assinalado no segundo tempo

O Real Madrid estreou na Champions League com vitória de virada sobre o Olympique de Marselha por 2x1, no Santiago Bernabéu. O protagonista foi Kylian Mbappé, autor dos dois gols, ambos de pênalti, que garantiram o triunfo merengue diante de um rival que chegou a assustar.

O time francês abriu o placar aos 22 minutos, após erro de Arda Güler na saída de bola. Timothy Weah aproveitou o vacilo e finalizou com precisão para colocar o Olympique em vantagem. A resposta do Real foi imediata: Rodrygo, titular na vaga de Vinícius Júnior, fez grande jogada pela esquerda e sofreu o pênalti que Mbappé converteu aos 28, empatando a partida.

No segundo tempo, o Real cresceu, mas parou na trave em chute de Mbappé. O jogo seguia equilibrado até que Xabi Alonso trocou Rodrygo por Vinícius Júnior, mexendo também na dinâmica ofensiva da equipe. A disputa entre os brasileiros, que vêm alternando minutos na temporada, seguiu como um dos pontos de atenção do duelo.

A situação ficou complicada para os merengues quando Carvajal foi expulso por uma cabeçada em Rulli, goleiro do Olympique. Mesmo com um a menos, o Real não recuou. Aos 34, Vinícius recebeu pela esquerda, tentou o drible sobre Medina, que acabou interceptando a bola com a mão dentro da área. Pênalti marcado.

Na cobrança, Mbappé mostrou novamente frieza e bateu firme para garantir a virada por 2x1. Nos minutos finais, o time francês tentou esboçar uma pressão, mas parou na força defensiva do Real, que confirmou sua estreia com o pé direito no torneio europeu.

Em Turim, a Juventus protagonizou um dos melhores jogos da primeira rodada. A equipe italiana buscou um empate heroico por 4x4 contra o Borussia Dortmund, após estar perdendo por dois gols de diferença até os acréscimos.

Após um primeiro tempo morno, a segunda etapa foi um festival de gols. Adeyemi abriu para os alemães, Yildiz empatou, mas Nmecha recolocou o Dortmund na frente. Vlahovic respondeu, mas Yan Couto fez 3 a 2 e Bensebaini ampliou para 4 a 2. Quando a derrota parecia certa, a Juve se lançou ao ataque e marcou duas vezes nos acréscimos, com Vlahovic e Lloyd Kelly, arrancando o empate aos 50.

Confira os demais resultados desta terça-feira (16):

PSV 1 x 3 Royale Union

Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal

Benfica 2 x 3 Qarabag

Tottenham 1 x 0 Villareal



