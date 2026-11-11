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FUTEBOL INTERNACIONAL

Mbappé fica fora de treino da França antes de jogo contra a Itália

Os Bleus lideram o Grupo A1 da Liga das Nações e precisam de apenas um ponto nos dois últimos jogos para se classificarem as quartas de final

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Kylian Mbappé, jogador francês do Real MadridKylian Mbappé, jogador francês do Real Madrid - Foto: FRANCK FIFE/AFP

O atacante Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, não participou do treino coletivo realizado nesta quarta-feira (11) e permaneceu "em tratamento", na véspera da partida contra a Itália pela Liga das Nações da Uefa, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

A FFF não deu mais detalhes sobre a condição física de Mbappé, que nesta data Fifa retorna à seleção depois de perder os últimos três jogos da equipe devido a uma lesão no joelho.

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Autor do gol da vitória na primeira partida de Zinédine Zidane como técnico dos 'Bleus' (1 a 0 sobre a Turquia, dia 25 de setembro), na estreia da Liga das Nações, o maior artilheiro da história da seleção francesa (67 gols em 107 jogos) precisou deixar o gramado pouco depois de marcar devido a dores no joelho esquerdo e não disputou as três partidas seguintes.

Após três vitórias e um empate em quatro jogos, a França lidera o Grupo A1 da Liga das Nações e precisa de apenas um ponto nos dois últimos jogos (contra Itália, em Milão, na quinta-feira, e contra a Turquia, em Bordeaux, no domingo) para se classificar para as quartas de final.

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