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Futebol Internacional

Mbappé ficou a apenas 28 pontos de Kane na votação da Bola de Ouro

Craque do Barcelona, Lamine Yamal ficou em terceiro

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Mbappé durante a cerimônia de premiação da Bola de OuroMbappé durante a cerimônia de premiação da Bola de Ouro - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O atacante inglês Harry Kane recebeu a Bola de Ouro nesta semana por uma diferença de apenas 28 pontos sobre o francês Kylian Mbappé, segundo a classificação detalhada publicada pela revista France Football nesta sexta-feira (30).

Artilheiro do Bayern de Munique, Kane é o primeiro inglês a receber o prêmio de Michael Owen, em 2001. Ele foi colocado em primeiro lugar no ranking por 40 dos 100 jurados, somando um total de 1055 pontos.

Mbappé, astro do Real Madrid e capitão da seleção da França, foi apontado como vencedor por 23 membros do júri e acumulou 1027 pontos.

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Em 2025, o atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, venceu com uma margem de 321 pontos sobre o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

Este ano, Yamal somou 881 pontos e ficou em terceiro.

A Bola de Ouro Masculina é concedida por meio de uma votação de jornalistas que representa os 100 primeiros países do ranking da Fifa.

Cada um deles é representado na lista de jurados de um jornalista.

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