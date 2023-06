Mbappé lamenta saída de Messi e celebra permanência no PSG: "Estou feliz em ficar"

A- A+

O atacante francês Kylian Mbappé lamentou a saída do argentino Lionel Messi do PSG, embora tenha dito estar "feliz" por permanecer no time parisiense por mais uma temporada, em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal italiano Gazzetta dello Sport. Mbappé reiterou que não "pediu para ser transferido ou ir para o Real Madrid".

"Só confirmei que não vou ativar o ano adicional previsto no contrato. Com o PSG nunca discutimos uma extensão, mas estou feliz em ficar aqui na próxima temporada", declarou Mbappé na entrevista, realizada durante o concentração da seleção da França em Clairefontaine.

O atacante também se referiu com tristeza à saída de Lionel Messi, "potencialmente o melhor jogador da história do futebol".

"Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi sai, não entendo por que tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele", lamentou Mbappé.

"Estamos falando de Messi, temos que respeitá-lo, mas pelo contrário, ele não teve o respeito que merecia na França. É uma pena, mas é assim, teremos que fazer o possível para substituí-lo", acrescentou.



O jogador, cobiçado pelo Real Madrid, anunciou esta terça-feira que não negociou o ano adicional que tinha assinado com o seu clube, pelo que no final da próxima época estará livre.

Tal decisão abriu todos os cenários sobre seu futuro, incluindo uma possível saída neste verão para impedi-lo de sair no próximo ano sem compensação para seu clube.

Na última época do PSG, campeão em França mas eliminado nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o jovem de 24 anos admitiu que houve "lacunas que mais cedo ou mais tarde vão ser pagas".

"É preciso aprender com os erros para não voltar a repeti-los", frisou.

Na entrevista, o jogador também se referiu ao racismo, apontando que é hora de "mudar as coisas", após os insultos recebidos por Romelu Lukaku (Inter de Milão) na Itália e Vinicius Junior (Real Madrid) na Espanha.

"Todos devemos sair de campo (quando ocorre um ato racista). Se sairmos, entender-se-á que a situação é grave. Reclamar não basta", disse o capitão da seleção francesa, que apelou a "mais solidariedade entre os jogadores."

Em 2023 não podemos permitir que uma minoria estrague nosso prazer no futebol: além do dinheiro e da celebridade, jogamos para transmitir aos torcedores o prazer de jogar e assistir futebol. Se te tratam como um macaco, você não quer continuar ", acrescentou o jogador.

