Liga dos Campeões Mbappé marca de pênalti no fim, PSG empata com Newcastle e só depende de si na Champions Time francês é o segundo colocado do "grupo da morte" com sete pontos

Com um pênalti convertido nos últimos instantes (90'+8), Kylian Mbappé salvou de um desastre o Paris Saint-Germain, que com o empate em 1 a 1 conseguido no Parque dos Príncipes contra o Newcastle, só depende de si na última rodada para conseguir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Porém, o PSG (7 pontos) terá que vencer o Dortmund, enquanto o clube alemão (com 10 pontos) entrará em campo com a tranquilidade de ter a classificação garantida graças à vitória por 3 a 1 também nesta terça em sua visita ao Milan.

Ingleses e italianos (ambos com 5) vão precisar torcer por um tropeço do time francês para sonhar com a segunda vaga.

No Parque dos Príncipes, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique começou logo cedo a procurar o gol, mas nem Fabián Ruiz (3') nem Mbappé (9') conseguiram marcar.

O contrário aconteceu com o centroavante sueco Alexander Isak, que primeiro ameaçou com um chute em que a bola subiu demais após um cruzamento de Miguel Almirón (12'), mas que não perdoou minutos depois, aproveitando um erro do goleiro Donnarumma ao ceder o rebote em um disparo do paraguaio Almirón (24').

Foi difícil para os parisienses reagirem. Embora Achraf Hakimi e Ousmane Dembelé tenham se mostrado muito atuantes pelo lado esquerdo, os donos da casa pecavam nos últimos metros para criar perigo real diante da baliza defendida por Nick Pope.

Mbappé admite falhas nas conclusões

O segundo tempo foi de cerco do PSG à área da equipe inglesa, com várias chances criadas. Mas o empate só veio nos últimos instantes.

Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti após um toque de mão na bola do jovem lateral-direito inglês Valentino Livramento. Apesar da enorme responsabilidade sobre suas costas, Mbappé não hesitou e converteu, dando mais tranquilidade ao Paris Saint-Germain.

"Em jogos como este temos que ‘matar’, tivemos muitas oportunidades claras e deveríamos ter vencido amplamente. É frustrante porque dominamos do início ao fim", disse o atacante após o jogo.

O craque francês, recentemente criticado pelo seu treinador Luis Enrique, que exigiu mais envolvimento no jogo, lamentou a falta de sucesso na finalização: "Não é um problema de estrutura, de organização (da equipe), mas de nós mesmos, os jogadores, temos que nos aplicar mais na frente do gol".

Luis Enrique concordou com o seu jogador na análise: "Sem dúvida devíamos ter vencido. Acho que foi um dos jogos mais completos da nossa parte. Fomos melhores que o Newcastle, mas futebol é isso".

