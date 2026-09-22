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Futebol Mbappé não participa de treino da seleção francesa devido a gripe Sem o atacante do Real Madrid, os outros 22 convocados para esta data Fifa participaram de um treino aberto ao público

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, não participou do treino da equipe nesta terça-feira (22), em Clairefontaine, nos arredores de Paris, devido a uma "síndrome gripal", informou a comissão técnica dos 'Bleus'.

Mbappé ficou "de cama" três dias antes do primeiro jogo da França na Liga das Nações da Uefa, na próxima sexta-feira, contra a Turquia, em Kocaeli, onde Zinedine Zidane fará sua estreia como técnico da França.

Sem o atacante do Real Madrid, os outros 22 convocados para esta data Fifa participaram de um treino aberto ao público. Antes da atividade, os jogadores distribuíram autógrafos e tiraram fotos com os torcedores.

Além do jogo contra a Turquia, a seleção francesa terá outros três compromissos na Liga das Nações nesta primeira convocação da era Zidane: uma segunda viagem à Bélgica, em 28 de setembro, e, na sequência, os jogos em casa contra Itália e novamente a Bélgica, nos dias 2 e 5 de outubro, no Stade de France, em Saint-Denis.

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