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copa 2026 Mbappé nega 'conta pendente' após marcar dois gols na vitória da França O capitão francês marcou dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal

Kylian Mbappé rebateu seus críticos nesta terça-feira (16), após marcar dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal, na estreia dos 'Bleus' na Copa do Mundo de 2026.

"Não tem nenhuma conta pendente", declarou o capitão francês de 27 anos.

"Se eu começar a jogar só para calar bocas, acho que teria que jogar até os 80 anos", comentou com ironia em uma entrevista ao canal de televisão francês M6.

Mbappé chegou a 58 gols pela seleção da França e ultrapassou Olivier Giroud (57) como maior artilheiro da história da equipe.

Além disso, o astro do Real Madrid agora soma 14 gols em Copas do Mundo, ultrapassando os 13 de Just Fontaine e se tornando o francês que mais vezes balançou as redes no torneio.

Ele também está a apenas dois gols para igualar o recorde do alemão Miroslav Klose (16) como o maior artilheiro das Copas.

"Estou muito feliz por poder contribuir mais para a história do meu país, é algo que sempre quis fazer. Sempre coloquei isso acima de tudo. Mas terei tempo para pensar nessas coisas depois, quando parar de jogar", disse o camisa 10 aos repórteres na zona mista.

"Agora sabemos por que estamos aqui, eu sei por que estou aqui: para ajudar a equipe, para tentar escrever um grande capítulo na história da seleção francesa com meus companheiros. Sabemos que o caminho pela frente será longo, mas estamos prontos", acrescentou.

O astro do Real Madrid considerou a França ainda pode jogar melhor, mas destacou a importância de ter começado com uma vitória.

"É apenas o primeiro jogo. Precisamos melhorar, mas esta equipe tem espaço para crescer. Temos muitos jogadores muito jovens. É a primeira vez que eles jogam uma Copa do Mundo. Acho que também havia um pouco de ansiedade", analisou Mbappé.

"Essa vitória será boa para muita gente. Ganhar esse primeiro jogo nos trará um pouco de tranquilidade. Vamos nos preparar para o jogo contra o Iraque e tentar vencer. Porque se vencermos, acho que podemos nos classificar", concluiu.

Perguntado sobre o recorde de Mbappé pela seleção da França, o zagueiro William Saliba disse esperar que ele continue marcando "o máximo possível de gols".

"Não há nada melhor do que começar o torneio assim", afirmou o jogador do Arsenal à beIN.

"Não jogamos bem no primeiro tempo, mas conseguimos não sofrer gols". Depois do intervalo, "voltamos melhores", analisou Saliba.

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