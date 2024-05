A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Mbappé oficializa saída do PSG ao fim da temporada de 2024 Atacante jogará no Parque dos Príncipes pela última vez neste domingo (12)

Fim da novela. O atacante francês Mbappé anunciou nesta sexta-feira (10) que deixará o Paris Saint-Germain ao fim desta temporada, que se encerra no meio do ano. Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, o atleta fez um agradecimento à torcida parisiense e confirmou sua saída em breve.

A despedida do jogador no Parque dos Príncipes será neste domingo (12), contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês. O PSG já se sagrou campeão na competição desde o final do mês passado.

Em fevereiro, o atacante já tinha comunicado à diretoria que não continuaria na equipe francesa. Porém, o destino do atleta ainda não foi definido, embora veículos da Espanha e da França afirmem que ele irá para o Real Madrid.



O atacante, de 25 anos, atuou na equipe parisiense durante sete temporadas. Veja abaixo os números de Mbappé pelo PSG:

306 jogos;

255 gols;

108 assistências;

14 títulos.

