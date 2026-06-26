Mbappé participativo e Haaland "matador": veja números dos craques de França e Noruega na Copa

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A disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 ganhará mais um capítulo nesta sexta-feira, 26. França e Noruega se enfrentam às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, em confronto que vale a liderança do Grupo I e coloca frente a frente dois dos principais goleadores do torneio até aqui. Kylian Mbappé e Erling Haaland marcaram quatro gols cada nas duas primeiras rodadas, mas chegaram a esse número de maneiras distintas.









Os números mostram que Mbappé participa muito mais da construção das jogadas francesas, enquanto Haaland mantém o perfil de centroavante que aparece para decidir as jogadas dentro da área. Ambos ainda não distribuíram assistências na competição, mas exercem funções diferentes em suas seleções.



Pela França, Mbappé soma 179 minutos em campo, quatro gols, 12 finalizações - sete delas no alvo - e impressiona também pelo envolvimento com a posse de bola. O camisa 10 acertou 50 dos 55 passes que tentou, alcançando 90,9% de aproveitamento, além de registrar um desarme nas duas primeiras partidas.



Na estreia contra Senegal, o atacante marcou duas vezes com apenas quatro finalizações, todas na direção do gol, e completou 15 passes certos em 16 tentativas. Já diante do Iraque, voltou a balançar as redes duas vezes, aumentou sua participação ofensiva com oito chutes e terminou a partida com 35 passes certos, mostrando constante presença na articulação das jogadas francesas.

Haaland, artilheiro da Noruega. Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





Haaland, por outro lado, confirma o estilo de finalizador. O norueguês também marcou quatro vezes, mas participou muito menos da circulação da bola. Em 180 minutos disputados, acertou apenas dez passes nas duas partidas, contra 50 de Mbappé, e terminou os jogos com aproveitamento de 50% nos passes (10 certos em 20 tentativas).



Se com a bola nos pés participa pouco, quando recebe perto da área costuma ser decisivo. Contra Iraque e Senegal, Haaland finalizou dez vezes, sendo sete no alvo, desempenho semelhante ao de Mbappé (sete chutes certos), mas precisando de menos envolvimento coletivo para criar perigo. Em ambas as partidas, marcou dois gols e foi o principal responsável pelas vitórias da Noruega.



O contraste entre os dois atacantes também aparece na construção ofensiva das equipes. Enquanto Mbappé frequentemente recua para buscar a bola, acelerar transições e participar da troca de passes, Haaland atua quase exclusivamente como referência dentro da área, aguardando cruzamentos, infiltrações e passes em profundidade para concluir as jogadas.



Agora, os dois chegam empatados com quatro gols e terão um confronto direto que pode definir não apenas o primeiro lugar do Grupo I, mas também movimentar a corrida pela artilharia da Copa A França lidera a chave e joga pelo empate para terminar na ponta, enquanto a Noruega precisa vencer para assumir a liderança.

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