Mbappé pede que Deschamps não treine a Itália após fim de ciclo na França: "Chamem um italiano"

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O atacante Kylian Mbappé não quer ver Didier Deschamps a serviço de outro país após o fim de seu ciclo à frente da seleção. O treinador, que se despede do comando da seleção francesa após a Copa do Mundo, está no radar da Itália, que busca uma ampla reformulação para voltar a disputar um Mundial.





"Espero que ele não volte a trabalhar por outra equipe. Estou pressionando-o. Vi que falaram da Itália e tudo o mais, mas isso seria terrível. Que os italianos contratem um italiano. Didier é francês e pertence a nós", afirmou o atacante do Real Madrid em entrevista à emissora M6.



Além da Itália, a Argentina também foi apontada como um possível destino neste campo de especulações sobre o futuro do treinador francês. O reflexo desse interesse, segundo Mbappé, está no trabalho que ele comanda na França. "Várias seleções o querem", afirmou.



Didier Deschamps, técnico da França. Foto: Franck Fire/AFP



A identificação de Deschamps com a seleção francesa vai além do seu trabalho no banco de reservas. Ele faz parte de um seleto grupo que conquistou uma Copa do Mundo como jogador (fez parte do time que derrotou o Brasil por 3 a 0 em 1998) e também como treinador, quando liderou a equipe no Mundial de 2018 e ficou com o título na final contra a Croácia.



Além dele, apenas Zagallo e Beckenbauer ostentam esse feito. Bicampeão em 1958 e 1962 ao lado de Pelé e Garrincha, o brasileiro ainda ficou com a taça no Mundial de 1970 à frente da seleção como técnico. E teve mais: 24 anos depois, nos Estados Unidos, mas desta vez como auxiliar, o veterano comandante também ajudou o Brasil a levar o tetra.



Já Franz Beckenbauer primeiro se consagrou no Mundial disputado em casa, em 1974, quando superou a Holanda. Em 1990, do banco de reservas, ele comandou os alemães na conquista do tri vencendo a Itália na decisão.



Diante da saída de Deschamps já definida, Mbappé disse que os jogadores vão fazer de tudo para consagrar a sua despedida da melhor maneira. "A forma ideal de homenageá-lo é ganhar a Copa do Mundo, porque ele adora vencer. Então, vamos tentar garantir que ele tenha a melhor Copa do mundo de todos os tempos", completou.

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