Mbappé pode ser convocado para disputar os Jogos Olímpicos de Paris, diz jornal

A- A+

Em busca da medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, a França pode contar com uma ajuda mais do que especial: Kylian Mbappé. Segundo informações do 'Le Parisien', o astro pode ser a grande surpresa na convocação de Thierry Henry, técnico da seleção francesa sub-21.

Além de Mbappé, Henry também quer contar com outros dois craques acima dos 23 anos, como Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Ainda de acordo com o jornal, a ideia do ex-jogador e hoje treinador, é fazer com que o elenco que vai disputar a medalha de ouro ganhe tanto em qualidade, quanto em experiência.

Contudo, Henry pode ter um problema na hora de tentar realizar o desejo de convocar os craques franceses para os Jogos Olímpicos de Paris. Os clubes, e os jogadores, podem recusar a convocação para as Olimpíadas, já que o futebol masculino não é considerado como uma competição oficial da Fifa. Logo, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas para a disputa da medalha olímpica.

Além da liberação de atletas ser facultativa, outro problema para Henry seria a disputa da Eurocopa. A França de Mbappé, Griezmann e Giroud, vai disputar o torneio de seleções da Europa a partir do mês de junho. Caso a seleção francesa chegue até a decisão da Euro, a final seria no dia 14 de julho, enquanto a disputa do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris começa no dia 24 de julho. Ou seja, os jogadores praticamente não teriam descanso no final da temporada do futebol europeu, fator que pode pesar em uma possível recusa dos atletas.

Ainda segundo o 'Le Parisien', o caso de Mbappé ainda tem mais um agravante: a possível ida do astro para o Real Madrid. Caso o craque realmente se junte ao time espanhol, a Eurocopa vai atrasar a sua apresentação ao clube, e uma possível disputa dos Jogos Olímpicos atrasaria ainda mais a sua chegada ao Santiago Bernabéu.

Já nos casos de Griezmann e Giroud, o 'Le Parisien' afirma que Henry está esperançoso na liberação dos clubes e na vontade dos jogadores, principalmente pela possibilidade de poder conquistar uma medalha de ouro com a seleção francesa em seu próprio país.

Veja também

Futebol Mesmo com punição ao Sport, FCF diz que vai pedir exclusão do Rubro-negro do Nordestão