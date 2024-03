A- A+

Processo Mbappé processa lanchonete que comparou sanduíche com sua cabeça O dono do restaurante se indignou com a reação do jogador do PSG

O astro do futebol francês Kylian Mbappé entrou com um processo contra o influenciador Mohamed Henni pelo uso do nome do jogador de futebol para vender kebabs.Torcedor do Olympique de Marseille, o dono do restaurante vende o sanduíche com a seguinte apresentação: "pão redondo de padeiro, tão redondo quanto o crânio de Mbappé".

"O Sr. Henni utiliza o nome de Kylian Mbappé Lottin para fins comerciais e promocionais, sem ter obtido previamente seu consentimento explícito para esse uso", diz a carta divulgada pelo influenciador. "Você não tem vergonha, é só isso que tem para fazer? Mbappé está me processando, estou arrasado", comentou Mohamed Henni nas redes sociais.

Henni, que possui 1,8 milhão de seguidores no Instagram, criticou o jogador de futebol por “persegui-lo” pela brincadeira no cardápio do restaurante. "Um jogador desse nível tem tempo para pensar em mim. Ele está usando seu tempo e dinheiro para me atacar. Eu não estou machucando ninguém, sou um humorista”, finalizou.

