Mbappé procura "Doutor Milagroso" para tratar lesão; médico já cuidou de Neymar e Ibra
Cirurgião francês Bertrand Sonnery-Cottet já tratou joelhos de estrelas
Responsável por tratar algumas das maiores estrelas do futebol mundial, o cirurgião francês Bertrand Sonnery-Cottet ganhou fama no esporte por realizar procedimentos complexos em joelhos de atletas de elite. O especialista foi procurado recentemente por Kylian Mbappé, do Real Madrid, que busca esclarecer uma lesão que pode tirá-lo de completar a temporada.
Sonnery-Cottet, nascido em Lyon em 1968, construiu reputação internacional ao operar jogadores como Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Sergio “Kun” Agüero, Ansu Fati, Mouctar Diakhaby, Nabil Fekir e Karim Benzema. Por causa do alto índice de sucesso em intervenções ligamentares, o médico passou a ser conhecido no meio esportivo como o “doutor milagroso”.
A consulta de Mbappé foi feita em comum acordo com Niko Mihic, médico-chefe do Real Madrid. O atacante francês viajou a Paris para ouvir a avaliação do especialista, referência mundial no tratamento de lesões no ligamento do joelho.
Bertrand Sonnery-Cottet é consultor do Centre Orthopédique Santy, em Lyon, centro médico reconhecido pela Fifa como referência em medicina esportiva. Além da atuação clínica, o médico tem forte produção acadêmica, com mais de 280 publicações científicas na área de ortopedia e traumatologia esportiva.
Especialista em reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), ele realiza cerca de 600 cirurgias desse tipo por ano. Muitos desses estudos são baseados justamente nos resultados dessas operações.
O médico mantém relação com o Real Madrid desde 2014, quando tratou Karim Benzema. Desde então, tornou-se um nome frequentemente consultado por clubes europeus em casos mais complexos de lesões.
Além da experiência cirúrgica, Sonnery-Cottet também é conhecido pela relação próxima que mantém com os jogadores. Esse vínculo costuma gerar recomendações entre atletas de alto nível.
Foi o que aconteceu com Zlatan Ibrahimovic. Nos últimos anos da carreira, o atacante sueco confiou seu joelho ao médico francês. O sucesso do procedimento levou o Milan a encaminhar posteriormente o meio-campista Ismael Bennacer para tratamento com o mesmo especialista.
Atualmente, Sonnery-Cottet também atua no hospital parisiense La Pitié-Salpêtrière, onde é chefe de cirurgia ortopédica. Ele possui doutorado em Ciências pela Escola Doutoral de Toulouse e integra diversas entidades internacionais da área, como a Sociedade Europeia de Cirurgia do Joelho e a Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos.