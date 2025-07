A- A+

Denúncia Kylian Mbappé retira queixa contra o PSG por assédio moral, diz jornal Atacante francês, no entanto, permanece com ação contra seu ex-clube no tribunal trabalhista

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, decidiu encerrar, nesta segunda-feira (7) — dois dias antes do reencontro com seu ex-clube no Mundial de Clubes —, o processo contra o Paris Saint-Germain por assédio moral e tentativa de extorsão. A informação é do jornal francês L'Équipe.

O atacante do Real Madrid demonstrou a intenção de acalmar os ânimos no campo jurídico para se concentrar exclusivamente dentro das quatro linhas. No entanto, Mbappé manteve a ação contra o PSG no tribunal trabalhista, onde ele cobra 55 milhões de euros em salários e bônus não pagos.

Mbappé havia apresentado uma queixa em Paris no dia 16 de maio por assédio moral e tentativa de extorsão de assinatura, denunciando, entre outras coisas, sua colocação no “loft” — uma forma de afastamento forçado — do PSG durante o verão de 2023. Este episódio teria acontecido após o jogador informar o clube de sua intenção de não renovar seu contrato.

O PSG, por sua vez, considerou essa decisão como uma forma de pressão para forçar uma saída gratuita no fim do contrato, e acabou afastando temporariamente Mbappé da equipe principal, o que, segundo o jogador, constitui uma forma de pressão psicológica e assédio.

Ainda conforme o portal, as relações entre Mbappé e Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, se tornaram mais cordiais nos últimos dias, o que teria motivado o atacante a retirar a queixa. Recentemente, o dirigente admitiu ter tido um conflito com o francês, mas afirmou que quer deixar a briga no passado.

"Tivemos sorte este ano sem ele (Mbappé). Mas desejo-lhe o melhor no Real Madrid. Ele é uma grande estrela, um grande jogador. Tivemos um pequeno conflito. Mas, do fundo do meu coração, desejo-lhe o melhor. Não quando ele estiver jogando contra nós", afirmou Nasser Al-Khelaïfi ao programa "C à vous", do Canal 5 da França.

Agora, Mbappé e PSG só possuem um imbróglio judicial no tribunal trabalhista. Por lá, o atacante vem exigindo o pagamento dos três últimos salários previstos em seu contrato de trabalho (18,7 milhões de euros brutos) além do último terço de um bônus de assinatura (36,6 milhões de euros) que esperava ter recebido em fevereiro de 2024.

Veja também