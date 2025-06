A- A+

Denúncia Mbappé processa PSG por suposto caso de assédio moral e tentativa de extorsão Na denúncia, Mbappé diz que foi alvo de uma tentativa de extorsão no processo de renovação do seu contrato, em 2023

O conflito entre Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (26). O atacante, que está com o Real Madrid no Mundial de Clubes, acionou o time francês na Justiça por suposto caso de assédio moral e tentativa de extorsão na assinatura da renovação do seu último contrato com a equipe parisiense.

A investigação judicial foi revelada pelo Ministério Público de Paris, após demandas da agência de notícias AFP. A apuração do caso começou na terça-feira (24), a partir de denúncia do jogador da seleção francesa.

De acordo com o jornal francês L'Equipe, dois juízes de instrução já foram designados para avaliar o caso. A queixa foi apresentada por Mbappé no dia 16 de maio. Na denúncia, ele acusa o PSG de assédio moral e diz que foi alvo de uma tentativa de extorsão no processo de renovação do seu contrato, em 2023.

Este tipo de situação é conhecido no futebol como "lofting". Na prática, o clube afasta o jogador das partidas numa tentativa de pressionar por uma renovação. O PSG, que disputa o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, não se manifestou publicamente sobre as acusações do atacante.

Os conflitos entre jogador e clube vêm se arrastando nos últimos anos, principalmente ao longo da última temporada, já com Mbappé defendendo as cores do Real Madrid. Em abril, o jogador partiu para o ataque para tentar resolver outra disputa judicial ao obter autorização para confiscar o valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 362 milhões) do PSG.

Veja também