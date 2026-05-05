A- A+

FUTEBOL Mbappe reage a críticas depois de ser flagrado em iate na Itália durante tratamento de lesão Atacante francês ficou longe dos gramados no fim de semana por causa de lesão e foi criticado por viajar com a namorada para a Itália

Kylian Mbappé não vive um bom momento na Espanha. Depois da vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 2 a 0 neste domingo (3), a imprensa espanhola destacou a postura do clube, principalmente de Vinícius Júnior, que foi considerado um jogador melhor em campo justamente pela ausência do francês. Fora dos gramados por causa de uma lesão na coxa esquerda, o jogador decidiu aproveitar a folga na Itália com a namorada, onde foi flagrado por fotógrafos. As críticas, então, aumentaram e, hoje, a assessoria de Mbappé publicou uma nota reafirmando o compromisso do atleta com o Real Madrid.

— Parte dessas críticas baseia-se em uma interpretação exagerada de elementos relacionados ao período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube; o Real Madrid está no controle da situação diariamente — disse a primeira parte da nota, enviada à AFP pelo staff do atleta. O texto reforça, principalmente, o controle do clube merengue sobre a situação e recuperação do jogador.

Em seguida, o texto busca ressaltar o comprometimento de Kylian com a equipe.

— Isso não corresponde à realidade do comprometimento e do trabalho que Kylian realiza diariamente pelo bem da equipe — conclui o comunicado.

Mbappé foi flagrado em iate na Itália, com a namorada Ester Expósito, neste domingo, dia do jogo entre Real Madrid e Espanyol na La Liga — Foto: Reprodução/X

Mbappé se reapresentou hoje ao Real Madrid e treinou isolado no dia de folga dos companheiros. Segundo o jornal AS, o atleta trabalha para retornar aos gramados já no próximo domingo (10), no clássico contra o Barcelona, que pode decretar o fim da temporada para o Real ou atrasar mais um pouco o título do rival.

Depois dos últimos jogos, o clube catalão fechou a 34ª rodada da La Liga com 88 pontos, 11 a frente do Real Madrid, que ocupa a segunda colocação com 77 pontos. Fora o clássico, ainda restariam mais três rodadas no torneio, totalizando 12 pontos em disputa.

Mbappé em baixa, Vini em alta

O jornal AS foi categórico: "sem Mbappé, Vini é outro". Numa coluna de opinião, o jornalista Sergio Lopez disse que o brasileiro "lembrou a todos de sua capacidade de comandar e decidir partidas. Afinal, ele é o homem que marcou em duas finais da Liga dos Campeões". Para o jornalista, os dois gols sobre o Espanyol foram como um "déjà vu" e o camisa 7 mostrou que é "mais Batman do que Robin" na dinâmica com o centroavante francês no Real.

Na rádio SER, o programa "Carrusel Deportivo" discutiu a temporada do Real Madrid e um dos jornalistas presentes avaliou o ano de Mbappé.

— O Mbappé pensa que é o Messi e não é. Ele pode até fazer alguns gols passando por dois jogadores na marcação, mas o futebol dele não é esse. Quando ele entender isso, será melhor.

No programa, os participantes entraram em consenso de que Vini joga melhor sem a presença do francês em campo: "não há duvida de que Vinícius e Bellingham fizeram outra temporada quando tinham outro companheiro no ataque que não fosse Mbappé".

Mbappé e Vini Jr. em campo pelo Real Madrid. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Temporada sem títulos

O Real Madrid não fez uma boa temporada. Na saída de Carlo Ancelotti, no fim de 2024/2025, o clube apostou numa renovação e trouxe Xabi Alonso, que levou o Bayer Leverkusen ao título histórico da Bundesliga em 2023/2024.

O jovem treinador estreou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em junho de 2025, mas foi demitido em janeiro deste ano, depois de menos de ser eliminado na Copa do Rei e perder a Supercopa da Espanha, com menos de oito meses no comando do clube.

Com Álvaro Arbeloa no comando, o Real Madrid foi superado pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League e, na La Liga, viu o Barcelona abrir grande diferença e praticamente garantir o primeiro título desde a temporada 2018/2019.

Veja também