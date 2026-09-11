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FUTEBOL Mbappé rebate críticas no Real Madrid: "Quem marca gols nunca será um problema" Atacante francês afirma ter aprendido a conviver com as cobranças e considera inútil o debate sobre seus gols prejudicarem o desempenho coletivo

Kylian Mbappé rebateu as críticas sobre sua participação sem a bola e contestou a avaliação de que a busca constante por gols poderia prejudicar o desempenho coletivo do Real Madrid. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, que será publicada na íntegra nesta sexta-feira, o atacante afirmou que marcar nunca poderá ser considerado um problema para uma equipe.

— Essa é uma discussão inútil. Porque, se eu não marcar, vão me perguntar o motivo. Aprendi que existem milhões de treinadores em cada partida. Cada um tem sua própria perspectiva, mas acho que o objetivo do futebol é marcar gols, fazer um a mais que o adversário. Um jogador que marca nunca será um problema para uma equipe, porque nunca vi um time conquistar títulos fazendo zero gol — declarou.

O capitão da seleção francesa também respondeu às cobranças relacionadas ao esforço defensivo. Mbappé afirmou que esse tipo de questionamento faz parte da trajetória de um jogador que atua em alto nível há várias temporadas.

— Não acho normal ser criticado pelos meus esforços defensivos, mas essa é a vida de quem convive com a excelência há anos. Já não sou uma novidade. Todos sabem há muito tempo do que sou capaz — disse.

Para o atacante, a repetição de grandes atuações faz com que o público passe a tratá-las como algo natural e concentre a atenção justamente nos aspectos em que o jogador não se destaca.





— Quando alguém faz alguma coisa durante dez anos, já não prestamos atenção ao que essa pessoa está fazendo. Sabemos que ela consegue. Por isso, tentamos sempre focar no que ela não faz. Não levo isso para o lado pessoal — acrescentou.

Mbappé reconheceu que parte das avaliações pode ajudá-lo a evoluir, mas fez uma distinção entre as observações construtivas e as cobranças que considera sem fundamento.

— Acho que tenho uma relação equilibrada com as críticas. Existem as construtivas e aquelas que são um pouco mais absurdas. Isso não me assusta quando preciso tomar uma decisão. Se sei que é a escolha certa para mim, ou que talvez não seja a ideal, mas é necessária, não penso no que vão dizer. Meu histórico mostra que sou transparente — afirmou.

Francês se coloca como favorito à Bola de Ouro

Além de responder às críticas, Mbappé deixou claro que se considera merecedor da Bola de Ouro. O francês afirmou que votaria em si mesmo e colocou a conquista do prêmio entre seus principais objetivos de curto prazo.

— Para a Bola de Ouro, eu votaria em mim. Acredito que posso ganhar neste ano. É um objetivo de curto prazo e, claro, tenho argumentos para conquistá-la. É um troféu individual, e ninguém jamais venceu com apoio unânime. Sinto que mereço — declarou.

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