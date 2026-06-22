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Futebol Mbappé se rende a Messi na disputa pela artilharia das Copas: "Ele tem o dom" Atacante francês reconheceu a força do argentino na briga pelo recorde de gols no Mundial

Mbappé se rendeu a Lionel Messi ao comentar a disputa pela artilharia da Copa do Mundo. O atacante francês reconheceu a força do argentino na briga pelo recorde de gols no Mundial e afirmou que o camisa 10 "tem o dom" para balançar as redes.



A declaração aconteceu após Messi chegar a 16 gols em Copas do Mundo e igualar o alemão Miroslav Klose como maior goleador da história da competição.

Mbappé, que havia ultrapassado o argentino nesta edição ao marcar duas vezes contra Senegal e chegar aos 14 gols, voltou a ficar atrás após o argentino protagonizar um hat-trick na estreia.

"Eu já sabia que o Leo ia marcar gols. É o Leo Messi, ele sempre marca gols. Ele é quem tem o dom. Estou atrás. Vou continuar, claro, tentando marcar para ajudar meu time a ir o mais longe possível", afirmou o capitão da França.



Mbappé também destacou que a busca pela marca individual não está acima do objetivo coletivo no Mundial. "E, claro, marcando gols, você se aproxima desse tipo de recorde. Mas o mais importante para mim, como já disse, é levar minha equipe o mais longe possível para ganhar a Copa do Mundo", completou.



A disputa pela artilharia da Copa de 2026 tem Messi e Mbappé como principais protagonistas, mas conta ainda com outros nomes de peso.

O norueguês Erling Haaland e o inglês Harry Kane também aparecem entre os candidatos a terminar o torneio como goleadores.



O francês também voltou a elogiar o argentino ao ser questionado sobre quem considera o melhor jogador entre os principais atacantes da atualidade.

"O melhor dos quatro jogadores? Lionel Messi, sem dúvida. Ele é o melhor do mundo junto com Cristiano Ronaldo, isso é indiscutível. Acho que ele demonstrou durante 15 anos que tinha uma qualidade incrível", declarou.



A relação entre os dois ganhou um capítulo marcante na final da Copa do Mundo de 2022, quando Argentina e França fizeram uma das decisões mais empolgantes do torneio. Messi levou a melhor nos pênaltis após empate por 3 a 3, com Mbappé marcando três gols na partida.



A França volta a campo nesta segunda-feira, às 18h, diante do Iraque. Na estreia, o time europeu bateu Senegal por 3 a 1.

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