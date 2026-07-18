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FUTEBOL Mbappé se torna o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols Mbappé também lidera a artilharia desta edição do Mundial com dez gols

Kylian Mbappé alcançou a marca de 22 gols em Copas do Mundo e superou o argentino Lionel Messi como o maior artilheiro da história do torneio, depois de marcar duas vezes na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa do terceiro lugar neste sábado (18), em Miami.

Mbappé também lidera a artilharia desta edição do Mundial com dez gols, à frente dos oito de Messi, que tem 21 no total e ainda pode ultrapassar o capitão francês na corrida pela Chuteira de Ouro na final de domingo, entre Argentina e Espanha, em Nova Jersey.

No início do segundo tempo, o astro francês bateu o goleiro Dean Henderson com um chute rasteiro de pé esquerdo após receber um grande passe em profundidade de Michael Olise.

Mbappé também lidera a artilharia desta edição do Mundial com dez gols. | Foto: Chandan Khanna/AFP

Mbappé repetiu a dose 18 minutos depois, após outra assistência de Olise, marcando seu segundo gol no jogo, o terceiro dos 'Bleus', que apesar da reação depois de irem para o intervalo perdendo por 4 a 0, não conseguiram evitar a derrota.

Maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:

Kylian Mbappé (FRA) 22 gols em 22 jogos (desde 2018) Lionel Messi (ARG) 21 gols em 33 jogos (desde 2006) Miroslav Klose (ALE) 16 gols em 24 jogos (2002 a 2014) Ronaldo (BRA) 15 gols em 19 jogos (1998 a 2006) Gerd Müller (ALE) 14 gols em 13 jogos (1970 a 1974) Harry Kane (ING) 14 gols em 18 jogos (desde 2018) Just Fontaine (FRA) 13 gols em 6 jogos (1958) Pelé (BRA) 12 gols em 14 jogos (1958 a 1970) Jürgen Klinsmann (ALE) 11 gols em 17 jogos (1990 a 1998) Sandor Kocsis (HUN) 11 gols em 5 jogos (1954) Cristiano Ronaldo (POR) 11 gols em 27 jogos (desde 2006)

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