Mbappé será o novo dono da camisa 10 do Real Madrid, diz jornal

O Real Madrid se prepara para ter um novo camisa 10. De acordo com informações do jornal francês L'Équipe, a diretoria do clube escolheu Mbappé como o novo dono, e o anúncio deve ser realizado em breve. A numeração está vaga desde a saída de Modric, ao final da última temporada.

Até o momento, Mbappé ainda usa a camisa 9 no clube. E os números da última temporada não podiam ser melhores: foi o artilheiro isolado, com 44 gols.

Agora, o Real quer capitalizar ainda mais com o jogador, que já vendeu centenas de milhares de camisas com o número 9. Assim, a expectativa é de que as novas vendas do uniforme e o 10 de Mbappé quebrem novos recordes de venda.

Neste momento, o Real Madrid faz os primeiros trabalhos no início da pré-temporada. Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre a possível saída de Endrick do clube, mas fontes do jornal já afirmaram que contam com ele.

Já Rodrygo está em situação mais complicada, e o clube está aberto a negociá-lo, enquanto a janela de transferências continua aberta.

