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Futebol Mbappé sofre hiperextensão do joelho e deve ficar afastado por duas semanas Jogador foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia, mas se lesionou justamente na hora da finalização

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, substituído por lesão na vitória sobre a Turquia por 1 a 0 na Liga das Nações da Uefa, sofreu uma "hiperextensão do joelho esquerdo", confirmou neste sábado (26) Real Madrid.

O breve comunicado, o clube merengue descarta uma lesão grave e não informa um tempo estimado de afastamento, mas a imprensa espanhola indicou que o jogador deve ficar fora de ação por um período dez e 15 dias.

Mbappé foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia, mas se lesionou justamente na hora da finalização.

Ele tentou continuar na partida, mas logo depois foi substituído por Desiré Doué.

Depois do jogo, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, já havia feito um primeiro diagnóstico em declarações à imprensa, falando em "hiperextensão do joelho".

"Após os exames realizados hoje [sábado] pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo", informou o clube espanhol em nota.

Zidane já havia adiantado que Mbappé deixaria a concentração seleção francesa, ficando de fora das outras três partidas da equipe nesta data Fifa.

A França vai visitar a Bélgica na próxima segunda-feira e, em seguida, fará dois jogos em casa, contra a Itália (2 de outubro) e novamente contra a Bélgica (5 de outubro), no Stade de France.

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