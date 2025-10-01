A- A+

FUTEBOL Mbappé supera Cristiano Ronaldo em eficiência no Real Madrid e entra para lista de lendas Atacante soma 13 gols em 9 jogos e supera marcas históricas

Kylian Mbappé vive início de temporada arrasador no Real Madrid. O atacante francês marcou os cinco primeiros gols da equipe nesta Liga dos Campeões e já soma 13 gols em apenas nove jogos oficiais, desempenho que o coloca lado a lado de Cristiano Ronaldo em sua temporada mais artilheira pelo clube, em 2014-15, quando o português alcançou 61 gols.

Na última partida, contra o Kairat Almaty, Mbappé balançou as redes três vezes, completando seu quarto hat-trick como jogador do Real Madrid.

— Marquei três, muito bem, mas acho que poderia marcar mais — disse, ao receber o prêmio de melhor em campo, segundo o jornal espanhol AS.

Segundo levantamento do BeSoccer Pro, apenas Cristiano Ronaldo conseguiu números semelhantes nos últimos 80 anos. Antes deles, apenas lendas como Di Stéfano, Puskas, Olivares, Pruden e Alday haviam alcançado marca superior de gols nos nove primeiros jogos da temporada.





Se mantiver a atual média de 1,44 gol por jogo, Mbappé poderia terminar a temporada com até 78 gols, superando o recorde histórico de Cristiano. Em comparação, o português atingiu sua melhor marca com 1,13 gol por jogo em 2014-15. Hoje, Mbappé marca a cada 60 minutos, enquanto a melhor média de Cristiano foi um gol a cada 76 minutos.

Mais da metade dos gols do Real Madrid em 2025-26 saíram dos pés do francês — 13 de 23, o equivalente a 56,5%. A dependência não preocupa o elenco.

— Estamos felizes com a forma de Kylian; tudo de bom que acontece com ele é bom para o time — afirmou o lateral Fran García. — Ele é o melhor jogador do mundo — declarou o zagueiro David Alaba. Já o técnico Xabi Alonso destacou: — Fiquei com a ótima forma de Kylian, não apenas com os gols, mas com muitas outras coisas que ele está fazendo e com as quais está ajudando o time.

Motivado e em ritmo histórico, Mbappé segue em busca de igualar — ou até superar — os feitos do maior ídolo da torcida madridista na era recente.

Veja também